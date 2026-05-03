به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۱۲ اردیبهشت‌ماه، نشست مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و پارک علم و فناوری یزد با هدف شناسایی ظرفیت‌های متقابل و تقویت هم‌افزایی میان دانش نوین و مواریث فرهنگی، بررسی راهکارهای تعامل دوجانبه و حمایت از زیست‌بوم نوآوری در حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی برگزار شد.

سید محمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های تخصصی ۳۰ شرکت حاضر، بر نقش تسهیل‌گرایانه این اداره‌کل تأکید کرد و افزود: حمایت از شرکت‌های خلاق و نوآور در اولویت‌های ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همراهی پارک علم و فناوری، مسیر فعالیت این مجموعه‌ها را در چارچوب ضوابط قانونی هموار کرده و از ظرفیت‌های مشورتی آن‌ها برای ارتقای خدمات گردشگری و صنایع‌دستی بهره‌مند شویم.

در این جلسه، مجید شخصی‌نیائی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، با اشاره به اهمیت ایجاد یک پل ارتباطی پایدار میان این دو مجموعه، اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا با شناسایی ظرفیت شرکت‌های فناور، زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری از ایده‌های نو در مسیر صیانت و توسعه میراث‌فرهنگی را فراهم آوریم.

در ادامه این نشست، مدیران شرکت‌های فناور به بیان دیدگاه‌ها و معرفی حوزه‌های کاری خود پرداختند. برآیند این جلسه، تأکید بر تداوم رایزنی‌ها برای دستیابی به یک الگوی مشترک برای حمایت معنوی و زیرساختی از نوآوری‌های مرتبط با حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود.

انتهای پیام/