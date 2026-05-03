بررسی راهکارهای رفع موانع توسعه صنعت گردشگری سوارکاری در یزد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه، مژگان گلزار رئیس اداره برنامهریزی، سرمایهگذاری و زیرساخت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد به همراه کارشناسان استانی و شهرستان، در بازدید از مجتمع تفریحی و سوارکاری وکیل اشکذر، جزئیات مراحل ساخت، پیشرفت فیزیکی ابنیه مجموعه و نحوه محوطهسازی و چالشهای موجود را مورد بررسی قرار داد.
با توجه به اینکه شهرستان اشکذر بهعنوان پایلوت اسب در استان یزد شناخته میشود، گلزار با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه صنعت گردشگری سوارکاری و جذب گردشگر، بر لزوم تسریع در روند تکمیل طرح تأکید کرد.
در پایان، چالشهای موجود مورد واکاوی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع مطرح شد تا این مجموعه با بالاترین سطح کیفیت، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
مجتمع تفریحی و سوارکاری وکیل با زیربنای حدود ۵۰۰۰ مترمربع شامل سفرهخانه، میدان اسبسواری، زمین والیبال ساحلی، اقامتگاه و .... در حال احداث است که با راهاندازی آن زمینه اشتغال ۳۰ نفر فراهم خواهد شد.
