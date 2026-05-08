به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه عصر روز پنجشنبه ١٧ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور در روستای گیلده شهرستان شفت ضمن پاسداشت سنتهای بومی و فرهنگی منطقه، بر حفظ ارزشهای معنوی و احترام به شرایط زمانه تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با اشاره به برگزاری هرساله مراسم گلابگیری در روستا گیلده گفت: این مراسم هر ساله در روستای گیلده برگزار میشد، اما امسال با توجه به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام
خامنهای(قدس سره)، شرایط حساس کشور و مدیریت نظاممند رویدادها، بهمنظور پاسداشت میراث ناملموس این آیین با رویکرد نمادین برگزار شد.
او در ادامه افزود: امروز، وظیفه داریم همدلانه در کنار مردم و بهویژه کشاورزان بایستیم، چرا که تولید و فرآوری محصولات به شیوههای بومی، بخش جداییناپذیر از هویت تمدنی ماست و مسئولیتپذیری فرهنگی موجب تقویت امید و سرمایه اجتماعی میشود.
سلمانخواه در پایان تصریح کرد: حفظ سنتها و آیینها تنها یک رویکرد روایت فرهنگی نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای بازتولید هویت در ذهن، نگهداشت حافظه جمعی و انتقال آن به نسلهای آینده است، بنابراین با حمایت از کشاورزان و اجرای برنامههای هدفمند، میراث ناملموس منطقه باید در مسیر پویایی قرارگرفته و مقاومت فرهنگی به عنوان یک گفتمان تاریخی پایدار فراگیر شود.
مهارت گلابگیری در روستای گیلده شفت با شماره ثبت ٢١۴۴ مورخ ٣ تیرماه ١٣٩٩ در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.
