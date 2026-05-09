ساخت موزه خیابان باباطاهر بررسی شد/ اسکلت موزه در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا حیدری شنبه ۱۹ اردیبهشت در جریان بازدید از موزه خیابان باباطاهر که با هدف بررسی آخرین پیشرفتها و تغییرات پروژه انجام شد، بیان کرد: ساخت اسکلت موزه ابتدای خیابان باباطاهر که توسط شهرداری انجام میشود، مراحل پایانی را طی میکند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با بیان اینکه این موزه نخستین موزه شهری کشور است، اظهار کرد: پس از اتمام کاوش در خیابان باباطاهر و به دلیل اهمیت آثار کشف شده، مقرر شد با ایجاد موزهای، پیشینه تاریخی و ارزشمند همدان در همان مکان در معرض دید همشهریان و علاقهمندان قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سایت موزه خیابان باباطاهر توسط شهرداری انجام میشود، بیان کرد: بسیاری از اتفاقات و اکتشافات در شهرهای کشور از جمله همدان اجتنابناپذیر است، زیرا همدان امروزی بر روی شهری کهن قرار گرفته، بنا شده و توسعه یافته است و میتوان گفت همدان شهری به وسعت یک موزه تاریخی ارزشمند است.
حیدری با بیان اینکه پس از اتمام ساخت اسکلت موزه، پوشش شیشهای، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، مرمت داخلی و اجرای طرح محتوایی و نورپردازی انجام خواهد شد، گفت: در جریان کاوش در خیابان باباطاهر، چند واحد معماری از قرون متأخر اسلامی به دست آمده که دارای فضاهای متعددی از جمله فضاهایی با کاربری آشپزخانه و شواهدی مانند اجاق و تنور است.
او با اشاره به کشف شواهدی از دورههای ماد، هخامنشی، سلوکی و اشکانی در این محدوده، اضافه کرد: با توجه به اینکه در میدان مرکزی شهر و همچنین در میانه خیابان باباطاهر به چنین شواهد تاریخی برخوردیم احتمال میدهیم شواهدی از بافت تاریخی شهر همدان به خصوص در دورههای ماد، هخامنشی، سلوکی و اشکانی شهر را در این محدوده داشته باشیم و این موضوع میتواند بر غنای کهن همدان بیافزاید.
معاون میراثفرهنگی استان همدان در پایان از همکاری چشمگیر شهرداری در ساخت موزه و همراهی و صبوری کسبه خیابان باباطاهر ابراز قدردانی کرد و گفت: این محوطه میتواند به عنوان یک مکان مهم برای باستانشناسی شهری مورد توجه قرار گیرد و جاذبهای منحصربه فرد برای بازدیدکنندگان باشد.
