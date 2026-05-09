۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳

ساخت موزه خیابان باباطاهر بررسی شد/ اسکلت موزه در مراحل پایانی قرار دارد

ساخت موزه خیابان باباطاهر بررسی شد/ اسکلت موزه در مراحل پایانی قرار دارد

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ساخت اسکلت موزه خیابان باباطاهر در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری شنبه ۱۹ اردیبهشت در جریان بازدید از موزه خیابان باباطاهر که با هدف بررسی آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات پروژه انجام شد، بیان کرد: ساخت اسکلت موزه ابتدای خیابان باباطاهر که توسط شهرداری انجام می‌شود، مراحل پایانی را طی می‌کند. 

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه این موزه نخستین موزه شهری کشور است، اظهار کرد: پس از اتمام کاوش در خیابان باباطاهر و به دلیل اهمیت آثار کشف شده، مقرر شد با ایجاد موزه‌ای، پیشینه تاریخی و ارزشمند همدان در همان مکان در معرض دید همشهریان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سایت موزه خیابان باباطاهر توسط شهرداری انجام می‌شود، بیان کرد: بسیاری از اتفاقات و اکتشافات در شهرهای کشور از جمله همدان اجتناب‌ناپذیر است، زیرا همدان امروزی بر روی شهری کهن قرار گرفته، بنا شده و توسعه یافته است و می‌توان گفت همدان شهری به وسعت یک موزه تاریخی ارزشمند است. 

حیدری با بیان اینکه پس از اتمام ساخت اسکلت موزه، پوشش شیشه‌ای، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، مرمت داخلی و اجرای طرح محتوایی و نورپردازی انجام خواهد شد، گفت: در جریان کاوش در خیابان باباطاهر، چند واحد معماری از قرون متأخر اسلامی به دست آمده که دارای فضاهای متعددی از جمله فضاهایی با کاربری آشپزخانه و شواهدی مانند اجاق و تنور است.

او با اشاره به کشف شواهدی از دوره‌های ماد، هخامنشی، سلوکی و اشکانی در این محدوده، اضافه کرد: با توجه به اینکه در میدان مرکزی شهر و همچنین در میانه خیابان باباطاهر به چنین شواهد تاریخی برخوردیم احتمال می‌دهیم شواهدی از بافت تاریخی شهر همدان به خصوص در دوره‌های ماد، هخامنشی، سلوکی و اشکانی شهر را در این محدوده داشته باشیم و این موضوع می‌تواند بر غنای کهن همدان بیافزاید.

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان از همکاری چشمگیر شهرداری در ساخت موزه و همراهی و صبوری کسبه خیابان باباطاهر ابراز قدردانی کرد و گفت: این محوطه می‌تواند به عنوان یک مکان مهم برای باستان‌شناسی شهری مورد توجه قرار گیرد و جاذبه‌ای منحصربه فرد برای بازدیدکنندگان باشد. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405021901214
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha