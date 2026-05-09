به گزارش خبرنگار میراث آریا، همایش ملی میراث طبیعی ایران روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ صبح به صورت برخط برگزار خواهد شد. تمام نویسندگان و نیز شرکتکنندگان علاقهمند میتوانند از طریق سامانه اسکایروم در همایش حضور یابند.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در جلسه از طریق نشانی برخط « https://skyroom.online/ch/richt/mirastabiei » در جلسه حضور پیدا کنند.
همچنین در صورت بروز مشکل در ثبتنام، به صورت «مهمان» با نام و نام خانوادگی ثبتشده در سایت همایش وارد شوند.
در این همایش رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و دبیر علمی همایش، پویا صادقی فرشباف در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.
لام به ذکر است که صدور گواهی تنها برای افرادی انجام میشود که به صورت برخط در همایش حضور داشته باشند. گواهیها روز پس از برگزاری همایش صادر خواهند شد و به تمام شرکتکنندگان غیرسخنران نیز گواهی حضور اعطا میشود.
