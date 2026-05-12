به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویا صادقی فرشباف در آیین گشایش رویداد علمی همایش ملی میراث طبیعی ایران که به صورت مجازی امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه جاری در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت گسترده پژوهشگران اظهار کرد: در آغاز لازم میدانم از تمام استادان، پژوهشگران و علاقهمندان که در این همایش شرکت کردهاند، صمیمانه قدردانی کنم. برگزاری این همایش در شرایطی پیچیده و با محدودیتهای خاص خود در فرآیندهای داوری و اجرایی همراه بود. لذا وظیفه خود میدانم بابت تمام کموکاستیهای احتمالی از محضر عزیزان پوزش بطلبم.
تعهد جامعه علمی؛ چراغ راه توسعه دانش
او با تأکید بر پایداری فعالیتهای پژوهشی افزود: با وجود تمام چالشها، همت و اشتیاق وافر جامعه علمی باعث شد که این رویداد سرانجام یابد. این موضوع نشاندهنده تعهد و احساس مسئولیت بالای نخبگان ماست. ما امروز به عنوان سنگربانان علم و دانش، تمام تلاش خود را به کار بستیم تا این رویدادها در تاریخ مقرر خود حفظ و اجرا شوند تا چرخه تبادل و همافزایی علمی متوقف نشود.
دقت در فرآیند داوری و محدودیتهای زمانی
رئیس گروه میراث طبیعی پژوهشگاه در خصوص بخش علمی همایش خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی مقالات و داوریها با دقت بسیار بالا و با زحمات شبانهروزی اعضای محترم کمیته داوران به انجام رسید. حجم سخنرانیهای دریافتی بسیار قابل توجه بود، اما متأسفانه به دلیل محدودیت زمان و اقتضائات برگزاری در زمینه مجازی، تنها بخشی از مقالات شایسته برای ارائه انتخاب شدند. البته برای تمامی نویسندگان و شرکتکنندگانی که در این مسیر همراه ما بودند، گواهیهای معتبر صادر و تقدیم خواهد شد.
پیوند میراث طبیعی، فرهنگ و مدیریت بحران
صادقی فرشباف با اشاره به ضرورت کاربردیسازی پژوهشها گفت: امیدواریم خروجی این همایش به همافزایی دانش در حوزه ارتباط میان جامعه دانشگاهی، مراکز پژوهشی و نهادهای اجرایی و سیاستگذار منجر شود تا نتایج آن به صورت کاربردی در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.
او در پایان در خصوص اهمیت میراث طبیعی افزود: پیوندی عمیق میان میراث طبیعی و ابعاد فرهنگی جامعه ضرورت دارد. تلاش ما بر این است که با نگاهی جامع به حوزههای محیطزیست، زمینشناسی و تکنولوژی، راهکارهای علمی برای مواجهه با بحرانهای طبیعی و حفاظت از سرمایههای فرهنگی و تربیتی کشور ارائه دهیم.
در ادامه، رضا منصوری به ارائه مقاله خود با عنوان « میراث طبیعی درک وخور و ظرفیتهای توسعه ژئوتوریستی آن»، محسن جوانمیری به ارائه مقاله خود با عنوان «درختان کهنسال میراث طبیعی زنده، تنوع زیستی و مدیریت حفاظتی» و همچنین صمد سلمانی به ارائه مقاله خود با موضوع « میراث طبیعی چالشها و بحران حفاظت زمین» پرداختند.
در بخش دیگر نیز مینا محمد خان خیرآبادی به ارائه مقاله خود با عنوان «مدلسازی مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث طبیعی ایران؛ از دانش بومی تا حکمرانی شهر مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری » و مژده همت خانی نیز مقاله خود با عنوان « ارزیابی ظرفیت ژئوتوریسم تنگه پیرزال با مدل SWOT را ارائه داد.
در این نشست منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مهمانان، اساتید و حضاری که به صورت حضوری و برخط حضور داشتند، خوشامد گفت.
