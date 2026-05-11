۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

سرپرست معاون سرمایه‌گذاری کرمان خبر داد:

صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در استان کرمان

سرپرست معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بردبار با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در راستای توسعه پایدار استان کرمان بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ بنا به درخواست متقاضیان در حوزه تاسیسات گردشگری و اقامتی، ۱۳ فقره موافقت اصولی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان صادر شده‌است.

 سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌ شده در این موافقت اصولی‌های صادره بیش‌از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و با آغاز فعالیت این تاسیسات گردشگری و اقامتی به‌صورت مستقیم برای ۱۷۵ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان کرمان، با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت ایفا می‌کند و تحقق این مهم، با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هدایت هدفمند منابع مالی میسر خواهد شد.

بردبار در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان با همراهی کامل در کنار فعالان این عرصه قرار گرفته و با تسهیل و تسریع فرآیند صدور موافقت‌های اصولی، اعطای مجوزهای قانونی و معرفی سرمایه‌گذاران و طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره، بستر امن و مطمئنی را برای ورود نقدینگی به بخش زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان فراهم آورده است.

