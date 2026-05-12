هزینه جنگ به انسانیت، اخلاق و اعتماد جهانی

محمدرضا صرفی استاد دانشگاه شهید باهنر و عضو هئیت علمی در یادداشتی نوشت: ارتش تروریستی آمریکایی_عربی_اسرائیلی با تحمیل جنگی که در جهان سابقه و نمونه ندارد، به مردم ایران، علاوه بر سرزمین ما و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، هزینهای گزاف به دنیا تحمیل کرد، هزینهای که اگر صرف آبادانی جهان و برطرف کردن فقر میشد، امروز عالم هستی رنگ و بوی دیگری به خود میگرفت.
برآورد ابعاد گوناگون هزینههای این جنگ اهریمنی و ددمنشانه بسیار دشوار است و دامنۀ وسیعی دارد، از جمله: هزینههای انسانی، حملات، دفاعها، آسیب به زیرساختها، ضربه به انسانیت و اخلاق و اعتماد جهانی، ناکارآمد نمودن سازمانهای بینالمللی، پیمانها و حقوق بشر، ایجاد تورم و رکود اقتصاد جهانی، ویرانسازی منازل مسکونی، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، آسیب و تخریب به ابنیه تاریخی و میراثفرهنگی، اماکن عمومی و کسب و کار مردم و ... بر این همه هزینههای طاقتفرسایی را که باید صرف شود تا بار دیگر اوضاع ایران و کشورهای منطقه به قبل از جنگ بازگردد را نیز بیفزایید و بالاتر از اینهمه، هزینههای عاطفی و زندگی انسانهایی که در راه دفاع از سرزمین و ارزشهای خود جان باختند یا سلامت خود را از دست دادند، قابل محاسبه نیست.
بر این موارد، هزینههای تحمیلی رژیم جعلی اسرائیل به مردم لبنان، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سودان، الجزایر و کشورهایی را که در غرب رژیم صهیونیستی واقع شده و توسط صهیونیستها، طی سالیان متوالی، ویران گشتهاند، نیز بیفزایید.
نمیدانم تفکر آمریکایی چرا تا این حد غیر انسانی است که فقط از هزینههایی که جنگ بر مردم آمریکا تحمیل کرده، سخن میگویند؟
در بیان همین هزینهها نیز دروغ گویند، چنانکه پیت آگیلار، نمایندۀ کنگرۀ آمریکا با بیشرمی بیان میکند که: مردم آمریکا قیمت سرسام آور بنزین را که با آن مواجهند، ۱۳ کشته در این جنگ! صدها زخمی، میلیاردها دلار هزینه را میبینند و دولت را در رسیدن به اهداف و مقاصدِ خود شکستخورده میبینند.
برنی سندرز، سناتور آمریکایی مخالف ترامپ، به جهش قیمت بنزین از ۲/۹۸به ۴/۵۵دلار در هر گالن اشاره میکند و میگوید: خانوادههای کارگر توان مالی آن را ندارند، ما باید در نیازمندیهای مردم آمریکا سرمایهگذاری کنیم، نه اینکه میلیاردها دلار صرف جنگی غیرقانونی شود، این جنگ باید همین حالا به پایان برسد».
آمریکاییها چنان شیفته خود هستند و به گونهای حرف میزنند که گویا آنها در خانه خود آرام نشسته بودهاند و مورد حملۀ دیگران واقع شدهاند، اینک زمان آن فرارسیده است که صاحبان فکر و اندیشه، با روشنگریهای مداوم خود، نگاه افراطی آمریکاییها را که عاشقانه خود را میپرستند و تصور میکنند تافتۀ جدابافته و از همۀ مردم جهان برتر هستند، تغییر بدهند و برایشان روشن سازند که چه هزینههایی به مردم دنیا تحمیل کردهاند.
شاید روشن ساختن ابعاد اینهمه هزینه و معرفی خاندانهای اندکشمار آمریکایی _ اسرائیلی که با غارتگری و قتل عام مردم دنیا بر ثروتهای کثیف خود میافزایند، سبب شود افکار عمومی مردم جهان در برابر اهریمنزادگان دیوصفت و جنگافروزان صهیونیست، صفآرایی کند و از این پس، دنیا رنگ صلح، امنیت و آرامش را به خود ببیند.
