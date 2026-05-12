چنار کهنسال شهرستان زرند در مسیر ثبت ملی قرار گرفت

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رضوان تاجپور امروز سهشنبه 22 اردیبهشت 1405، با اشاره به اهمیت ثبت ملی آثار طبیعی در مسیر حفاظت از این آثار ارزشمند افزود: روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی درخت چنار کهنسال روستای تذرج شرقی شهرستان زرند آغاز شدهاست.
کارشناس ثبت آثار طبیعی میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: ثبت درختان کهنسال استان کرمان در فهرست ملی آثار طبیعی، گامی اساسی در پاسداری از شناسنامه زنده تاریخ و تمدن این خطه است، این درختان سترگ که در دل باغها، کوهپایهها و روستاهای استان ریشه دواندهاند، نهتنها میراثی ارزشمند از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی بومی به شمار میروند، بلکه پیوند نسلهای پیاپی مردم کرمان با طبیعت را روایت میکنند.
او در ادامه اظهار کرد: با قرار گرفتن درختان کهنسال در فهرست آثار طبیعی ملی، این سرمایههای سبز از حمایتهای قانونی برخوردار میشوند، نقش آنها در حفظ آب و خاک و تعدیل اقلیم خشک منطقه رسما شناسایی شده و از هرگونه تهدید و آسیب و یا تخریب حریم در امان میمانند.
تاجپور خاطرنشان کرد: علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، ثبت این درختان کهنسال ابزاری راهبردی برای توسعه گردشگری پایدار و تقویت هویت بومی استان کرمان محسوب میشود، درختانی همچون چنارهای چندصدساله، سروهای استوار و گردوهای تنومند، با قرار گرفتن در فهرست آثار ملی به مقاصد الهامبخش برای طبیعتگردان و پژوهشگران تبدیل میشوند و روستاها و شهرهای میزبان را به کانونهای رونق اقتصادی و فرهنگمحور بدل میکنند، این اقدام حساسیت و مشارکت جوامع محلی را برای نگهداری از مواریث طبیعیشان برمیانگیزد و تضمین میکند که قصههای نهفته در حلقههای تنه این غولهای سبز، برای آیندگان نیز زنده و ملموس باقی بماند.
