۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱

استاندار کرمان:

تبدیل کرمان به یکی از کانون‌های گردشگری سلامت کشور از اهداف مهم برنامه کرمان بر فراز است

تبدیل کرمان به یکی از کانون‌های گردشگری سلامت کشور از اهداف مهم برنامه کرمان بر فراز است

استاندار کرمان با تأکید بر جایگاه راهبردی حوزه سلامت گفت: حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی استان به شمار می‌رود و تبدیل کرمان به قطب ارائه خدمات برتر پزشکی و یکی از کانون‌های گردشگری سلامت کشور، از اهداف مهم برنامه «کرمان بر فراز» است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در مراسم کلنگ‌زنی اورژانس کودکان و آغاز به کار طرح توسعه بخش زایمان مرکز آموزشی‌درمانی افضلی‌پور، با قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته برنامه‌ها، اهتمام و جدیت مجموعه مدیریتی دانشگاه برای ارتقای جایگاه شایسته مردم استان در حوزه سلامت مشهود بوده است.

استاندار کرمان با تقدیر از نقش خیرین سلامت استان افزود: بخش قابل توجهی از بار حوزه سلامت استان کرمان بر دوش خیرین، انجمن‌ها و مجموعه‌های خیریه است و حضور و همراهی آنان در کنار دانشگاه علوم پزشکی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه خدمات درمانی استان دارد.

او با اشاره به محدودیت منابع اعتباری دولتی تصریح کرد: تحقق بخشی از نیازها و فراهم‌سازی امکانات لازم برای رسیدن به جایگاه شایسته درمانی در جنوب شرق کشور، مستلزم تعامل و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های حاکمیتی، دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سلامت است.

طالبی همچنین از پیگیری‌های نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت قدردانی کرد و گفت: توجه و مطالبه‌گری نمایندگان استان نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی، نقش مؤثری در پیشبرد فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی داشته و این پیگیری‌ها غیرقابل انکار است.

استاندار کرمان با بیان اینکه توجه به حوزه سلامت از ظرفیت‌های مهم استان کرمان است، بیان کرد: همه نمایندگان استان نسبت به این حوزه نگاه ویژه‌ای دارند و این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات درمانی به مردم باشد.

  در پایان خاطر نشان کرد: آغاز این پروژه‌ها با همکاری نمایندگان مجلس، تیم مدیریتی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان و همراهی خیرین و مردم، گامی موثر در مسیر توسعه امکانات بهداشتی و درمانی، تحقق اهداف سلامت‌محور و تبدیل استان کرمان به یکی از کانون‌های گردشگری سلامت کشور در راستای تحقق سند « کرمان برفراز » خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022201525
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha