به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم کلنگزنی اورژانس کودکان و آغاز به کار طرح توسعه بخش زایمان مرکز آموزشیدرمانی افضلیپور، با قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته برنامهها، اهتمام و جدیت مجموعه مدیریتی دانشگاه برای ارتقای جایگاه شایسته مردم استان در حوزه سلامت مشهود بوده است.
استاندار کرمان با تقدیر از نقش خیرین سلامت استان افزود: بخش قابل توجهی از بار حوزه سلامت استان کرمان بر دوش خیرین، انجمنها و مجموعههای خیریه است و حضور و همراهی آنان در کنار دانشگاه علوم پزشکی نقش تعیینکنندهای در توسعه خدمات درمانی استان دارد.
او با اشاره به محدودیت منابع اعتباری دولتی تصریح کرد: تحقق بخشی از نیازها و فراهمسازی امکانات لازم برای رسیدن به جایگاه شایسته درمانی در جنوب شرق کشور، مستلزم تعامل و همکاری بیشتر میان دستگاههای حاکمیتی، دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سلامت است.
طالبی همچنین از پیگیریهای نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت قدردانی کرد و گفت: توجه و مطالبهگری نمایندگان استان نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی، نقش مؤثری در پیشبرد فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی داشته و این پیگیریها غیرقابل انکار است.
استاندار کرمان با بیان اینکه توجه به حوزه سلامت از ظرفیتهای مهم استان کرمان است، بیان کرد: همه نمایندگان استان نسبت به این حوزه نگاه ویژهای دارند و این همگرایی میتواند زمینهساز ارتقای خدمات درمانی به مردم باشد.
در پایان خاطر نشان کرد: آغاز این پروژهها با همکاری نمایندگان مجلس، تیم مدیریتی دانشگاههای علوم پزشکی استان و همراهی خیرین و مردم، گامی موثر در مسیر توسعه امکانات بهداشتی و درمانی، تحقق اهداف سلامتمحور و تبدیل استان کرمان به یکی از کانونهای گردشگری سلامت کشور در راستای تحقق سند « کرمان برفراز » خواهد بود.
