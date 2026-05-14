دیدار فرماندار ایجرود با خانواده شهید هنرمند ستار خدابخش

به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا الهیسرشت امروز، ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، با حضور در منزل شهید ستار خدابخشاز شهدای مردمی و صنعتگر منبت کار زنجانی دوران دفاع مقدس در جنگ رمضان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد و با قرائت فاتحه یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.
فرماندار ایجرود در سخنانی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
او دیدار با خانواده شهدا را توفیقی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: شهدا با نثار جان خود درس ایثار، غیرت و ولایتمداری را به نسلهای امروز و آینده آموختند و وظیفه ما استمرار راه روشن آنان از طریق خدمت صادقانه به مردم است.
الهی سرشت در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستمر به مسائل و دغدغههای خانوادههای شهدا گفت: خدمت به این عزیزان کمترین وظیفه مسئولان است و تمام دستگاهها باید در مسیر تکریم و حمایت از خانوادههای شهدا اهتمام ویژه داشته باشند.
در پایان، حاضران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، بر استمرار مسیر مقاومت، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد شهید ستار خدابخش تأکید کردند.
انتهای پیام/
نظر شما