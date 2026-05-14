به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1405 گفت: آیین بزرگداشت شهدای والامقام گردان تخریب، شهید تقی حاتمی همکار یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و شهید حسین زارعی، صنعتگر نام‌آشنای صنایع‌دستی استان، با حضور مقامات استانی و مردم ولایت‌مدار در آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم(ع) برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت تکریم مقام شهدا افزود: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های ۱۳ شهید برگزار شد و فرصتی برای تجلیل از مقام والای شهدایی بود که با ایثار و فداکاری خود از کیان کشور دفاع کردند.

او بیان کرد: برگزاری این مراسم به همت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و با همکاری چندین دستگاه اجرایی انجام شد و هدف آن پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان بود.

موسوی تأکید کرد: شهدا سرمایه‌های معنوی کشور هستند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان، مسئولیتی همگانی است که با چنین برنامه‌هایی تقویت می‌شود.

این آیین در فضایی معنوی و با حضور پرشور مردم در محوطه امامزاده سید ابراهیم(ع) برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.

