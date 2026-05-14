۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱

دومین جلسه کارگروه رفع موانع و توسعه مجموعه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شد

دومین جلسه کارگروه رفع موانع و توسعه مجموعه پایگاه میراث جهانی گنبدسلطانیه با حضور اعضای کارگروه در استانداری زنجان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این جلسه عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی و معاون عمرانی استانداری زنجان و با حضور جمعی از مدیران ارشد استان از جمله مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، معاون میراث‌فرهنگی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی استانداری، عضو شورای راهبردی گنبد سلطانیه، فرماندار و شهردار سلطانیه، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سلطانیه و مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شد.  

در این نشست، مسعود بیات‌منش ضمن ارائه گزارش از تشکیل کارگروه رفع موانع و توسعه مجموعه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، اظهار کرد: در این جلسه هفت طرح مهم و مورد تأیید شورای راهبردی گنبد سلطانیه نهایی شد و هر یک از طرح‌ها در طول جلسه‌ چهار ساعته به‌صورت مفصل بررسی، قرائت و با تعیین مجری و منبع تأمین مالی تصویب شدند تا روند اجرایی آنها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. 

معاون عمرانی استانداری زنجان نیز در سخنانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مجموعه جهانی گنبد سلطانیه در هویت فرهنگی و تاریخی استان، اجرای دقیق مصوبات جلسه ضروری است و تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه موظف‌اند با هماهنگی و همکاری نزدیک، اقدامات لازم را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این پایگاه جهانی به‌عمل آورند. 

در ادامه جلسه، فرهاد عزیزی زلانی به اهمیت تداوم فعالیت‌های مرمتی و زیباسازی فضای اطراف گنبد سلطانیه اشاره کرد و گفت: مرمت مستمر و فعال بودن کارگاه‌های مرمت و ایجاد جلوه‌های بصری مناسب در محوطه این مجموعه، از تأکیدات ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی افزود: تا کنون ۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای طرح‌های توسعه و مرمتی گنبد سلطانیه در نظر گرفته شده که باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری سلطانیه هزینه شود. 

او بیان کرد: هدف اصلی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری کامل، افزایش جذابیت‌های محیطی، و تداوم فعالیت کارگاه‌های مرمتی به‌منظور حفظ پویایی این اثر جهانی است.

در پایان، احکام صادر شده به اعضای کارگروه اهدا شد.

اعضای کارگروه ضمن تأکید بر اهمیت تعامل بین بخشی و حمایت مستمر از فعالیت‌های پایگاه، بر تداوم نظارت و اجرای مصوبات تأکید کردند تا مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه به‌عنوان نگین درخشان میراث فرهنگی ایران، با شکوه و کارآمدی بیشتری مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

