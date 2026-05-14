دومین جلسه کارگروه رفع موانع و توسعه مجموعه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این جلسه عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ریاست مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی و معاون عمرانی استانداری زنجان و با حضور جمعی از مدیران ارشد استان از جمله مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، معاون میراثفرهنگی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر برنامهریزی استانداری، عضو شورای راهبردی گنبد سلطانیه، فرماندار و شهردار سلطانیه، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان سلطانیه و مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شد.
در این نشست، مسعود بیاتمنش ضمن ارائه گزارش از تشکیل کارگروه رفع موانع و توسعه مجموعه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، اظهار کرد: در این جلسه هفت طرح مهم و مورد تأیید شورای راهبردی گنبد سلطانیه نهایی شد و هر یک از طرحها در طول جلسه چهار ساعته بهصورت مفصل بررسی، قرائت و با تعیین مجری و منبع تأمین مالی تصویب شدند تا روند اجرایی آنها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
معاون عمرانی استانداری زنجان نیز در سخنانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مجموعه جهانی گنبد سلطانیه در هویت فرهنگی و تاریخی استان، اجرای دقیق مصوبات جلسه ضروری است و تمامی دستگاههای اجرایی عضو کارگروه موظفاند با هماهنگی و همکاری نزدیک، اقدامات لازم را در راستای تحقق برنامههای توسعهای این پایگاه جهانی بهعمل آورند.
در ادامه جلسه، فرهاد عزیزی زلانی به اهمیت تداوم فعالیتهای مرمتی و زیباسازی فضای اطراف گنبد سلطانیه اشاره کرد و گفت: مرمت مستمر و فعال بودن کارگاههای مرمت و ایجاد جلوههای بصری مناسب در محوطه این مجموعه، از تأکیدات ویژه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی افزود: تا کنون ۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای طرحهای توسعه و مرمتی گنبد سلطانیه در نظر گرفته شده که باید با برنامهریزی دقیق و همکاری میان دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری سلطانیه هزینه شود.
او بیان کرد: هدف اصلی، ایجاد زیرساختهای گردشگری کامل، افزایش جذابیتهای محیطی، و تداوم فعالیت کارگاههای مرمتی بهمنظور حفظ پویایی این اثر جهانی است.
در پایان، احکام صادر شده به اعضای کارگروه اهدا شد.
اعضای کارگروه ضمن تأکید بر اهمیت تعامل بین بخشی و حمایت مستمر از فعالیتهای پایگاه، بر تداوم نظارت و اجرای مصوبات تأکید کردند تا مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه بهعنوان نگین درخشان میراث فرهنگی ایران، با شکوه و کارآمدی بیشتری مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
