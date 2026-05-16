شاهنامه روایت بیداری و هویت ایرانی از دل تاریخ

رضا سلیمان‌نوری، خراسان‌پژوه و رئیس هیئت‌مدیره انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان، در یادداشتی نوشت: این اثر سترگ صرفاً یک متن ادبی نیست، بلکه کتابی هویت‌ساز است که توانسته روح ایرانی را در طول قرن‌ها زنده نگه دارد.

شاهنامه به ایرانیان یادآوری می‌کند که مسلمانِ ایرانی‌اند؛ مردمی که هیچ‌گاه ستم را، در هیچ نقطه‌ای از جهان، برنمی‌تابند.

این اثر نه‌تنها در شکل‌گیری ادبیات حماسی کلاسیک نقش داشته،بلکه در ادبیات معاصر نیز اثرگذار بوده است؛ نمونه روشن این تأثیر را می‌توان در آثار مهدی اخوان ثالث دید؛ شاعری که در بسیاری از شعرهایش از زبان و فضای شاهنامه بهره برده و همین پیوند باعث شده شعر او رنگی حماسی و ملی به خود بگیرد.

شاهنامه به نسل امروز نیز الهام می‌دهد، دلیل این الهام‌بخشی آن است که شاهنامه هویت را زنده می‌کند.

