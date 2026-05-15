به‌گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، میز خدمت میراث‌فرهنگی شهرستان عنبرآباد روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و با هماهنگی ستاد نماز جمعه شهرستان عنبرآباد برگزار شد، کارشناسان نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با استقرار در محل برپایی‌ نماز جمعه، به پرسش‌ها و درخواست‌های نمازگزاران در زمینه‌های مختلف از جمله ثبت آثار تاریخی، صدور مجوزهای صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و ضوابط حفاظت از بناهای واجد ارزش پاسخ دادند.

جمشید دژپان‌پور مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان عنبرآباد با اشاره به استقبال مطلوب مردم از این میز خدمت، اظهار کرد: برپایی میز خدمت در نماز جمعه فرصتی مغتنم برای ارتباط چهره‌به‌چهره با شهروندان و آگاهی‌بخشی در خصوص ظرفیت‌های غنی تاریخی و گردشگری منطقه است و از طرفی ارتباط نزدیک با شهروندان و پاسخگویی به مسائل، پیشنهادات و انتقادات را فراهم می‌کند.

دژبان‌پور افزود: با هدف تحقق سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر تکریم ارباب رجوع و تسهیل فرآیندهای اداری، این میز خدمت برپا شده و اجرایی این برنامه به منظور تسریع در روند پاسخگویی به شهروندان عنبرآباد در دستور برگزاری در حاشیه نماز جمعه قرار دارد.

لازم به ذکر است در این برنامه، ضمن ثبت درخواست‌های مردمی، پیگیری آنها تا حصول نتیجه از طرف نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان عنبرآباد در دستور کار قرار گرفت.

