به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست انجمن میراثفرهنگی رفسنجان به ریاست حسن رضایی فرماندار و با حضور حسن حسینی رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان، رضا حدادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، علیرضا طالبی رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان و نمایندگان فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، راه و شهرسازی و جمعی از فعالان حوزه میراثفرهنگی این شهرستان، سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در فرمانداری رفسنجان برگزار شد.
حسن حسینی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان در این نشست با قدردانی از حضور و دغدغهمندی مسئولان اجرایی و فعالان اجتماعی و مردمی در حوزه صیانت از میراثفرهنگی شهرستان، اظهار کرد: با توجه به تعرضات و تخلف ها در حوزه میراثفرهنگی، این انجمن میتواند کمک شایانی به حفاظت آثار و ابنیه تاریخی، طبیعی و مواریث فرهنگی رفسنجان داشته باشد.
حسینی در ادامه افزود: یکی از اهداف این انجمن آگاهی بخشی و ترغیب مردم به حفظ هویت و ارزشهای میراثفرهنگی و رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن با هدف پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در این حوزه بوده و از دیگر اهداف فعال شدن انجمن میراثفرهنگی رفسنجان جلب مشارکتهای اجتماعی و جذب مساعدتهای مالی و معنوی مردم در زمینه شناسایی، حفاظت، ثبت، معرفی، پژوهش و... مواریثفرهنگی این شهرستان است.
