به‌گزارش خبر نگار میراث‌آریا، امین داوری معاون عمرانی فرماندار سیرجان سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست کارگروه میراث‌فرهنگی، ضمن قدردانی از زحمات تمامی دستگاه های اجرایی در صیانت از میراث‌فرهنگی، ترویج صنایع‌دستی و توسعه گردشگری در این شهرستان گفت: با توجه به تاکید استاندار کرمان مبنی بر تحقق سند « کرمان برفراز » همه دستگاه های اجرایی باید نسبت به برنامه ریزی حول وظایف و تکالیف کارگروه میراث‌فرهنگی و ارسال برنامه‌های خود به دبیرخانه کارگروه در اسرع وقت اقدام کنند.

عمرانی در ادامه تصریح کرد: نظر به نگاه سازنده مدیران ارشد استان مبنی بر راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان و علی الخصوص شهرستان سیرجان که هم راستا با تاکیدات فرماندار ویژه شهرستان، علاقمندی غالب مردم و مدیران در خصوص سرمایه‌گزاری در حوزه گردشگری است و رشد و بالندگی این شهرستان با توجه به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و گردشگری چون مجموعه گردشگری گهرپارک، عمارت تاریخی صدر زاده، بادگیر چپقی، بازار تاریخی و … که در سیرجان شکل گرفته، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به هم افزایی در این راستا هستند.

