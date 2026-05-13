به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، در ارتباط بر خط با شهروندان کرمانی به مسائل و چالشهای آنها در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پاسخ داده و شنوای پیشنهادات و انتقادات مردم بود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیتهای سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد) گفت: این سامانه از طریق شماره ۱۱۱ و میزهای خدمت مستقر در مجموعه این ادارهکل و نمایندگیهای شهرستانها، بستری فراگیر و بیواسطه برای شنیدن صدای شهروندان فراهم کرده است، مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری، دغدغهها، پیشنهادها و شکایتهای خود را در حوزههای حفظ بناهای تاریخی، وضعیت موزهها، خدمات سفر و تأسیسات گردشگری، یا مسائل مربوط به هنرمندان صنایع دستی با کارشناسان ما در میان گذاشته و در کوتاهترین زمان پاسخ دریافت کنند.
او در ادامه ثبت هوشمند پیامها، ارجاع خودکار به واحد تخصصی مربوطه و امکان پیگیری برخط را از ویژگیهای کلیدی سامد برشمرد و افزود: این فرایند شفاف، سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع را بهطور چشمگیری افزایش داده و رضایتمندی عمومی را ارتقا میبخشد، همچنین تحلیل دادههای گردآمده از این سامانه، ما را در شناسایی اولویتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یاری میکند و با کاستن از دیوانسالاری، گامی عملی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، صیانت از هویت تاریخی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری برداشته میشود.
انتهای پیام/
نظر شما