۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴

نشست هم‌اندیشی انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان بافت برگزار شد

نشست انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان بافت‌ با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و با هدف هم‌اندیشی در حوزه صیانت از مواریث‌فرهنگی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هم‌اندیشی انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان بافت‌ با حضور مژگان تاج‌الدینی فرماندار، اسماعیل جهانشاهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، علی نجفی‌نژاد رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و جمعی از اعضای حقیقی، حقوقی و فعالان مردمی حوزه میراث‌فرهنگی، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل فرمانداری بافت‌ برگزار شد.

مژگان تاج‌الدینی فرماندار بافت‌ در این نشست با تاکید بر اهمیت حراست و صیانت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان هویت جمعی، فرهنگی و تاریخی شهرستان خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی با همراهی فعالان مردمی و اجتماعی در مسیر حفاظت از داشته‌های تاریخی و فرهنگی بافت‌ شد.

علی نجفی‌نژاد رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بافت در نشست انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان، با تشریح برنامه‌های این اداره در حوزه‌های مختلف و تأکید بر نقش کلیدی انجمن در صیانت از هویت تاریخی منطقه افزود: انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان، حلقه اتصال میان مردم و دستگاه‌های اجرایی دخیل در حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت است و فعالیت دلسوزانه اعضای آن نقشی بی‌بدیل در پاسداشت سرمایه‌های معنوی و مادی این دیار دارد. 

نجفی‌نژاد تصریح کرد: ما باور داریم که حفاظت از آثار گذشتگان بدون مشارکت آگاهانه جامعه محلی ممکن نیست و این انجمن بستری برای هم‌افزایی، آموزش و مطالبه‌گری سازنده فراهم کرده است، از تمامی کنشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی بافت دعوت می‌کنیم با حضور فعال خود در این نهاد مدنی، یاریگر ما در مسیر احیا، مرمت، صیانت‌ و معرفی شایسته پیشینه پرافتخار این شهرستان باشند.

کد خبر 1405022401649
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

