به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هماندیشی انجمن میراثفرهنگی شهرستان بافت با حضور مژگان تاجالدینی فرماندار، اسماعیل جهانشاهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، علی نجفینژاد رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان و جمعی از اعضای حقیقی، حقوقی و فعالان مردمی حوزه میراثفرهنگی، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل فرمانداری بافت برگزار شد.
مژگان تاجالدینی فرماندار بافت در این نشست با تاکید بر اهمیت حراست و صیانت از میراثفرهنگی بهعنوان هویت جمعی، فرهنگی و تاریخی شهرستان خواستار مشارکت همه دستگاههای اجرایی با همراهی فعالان مردمی و اجتماعی در مسیر حفاظت از داشتههای تاریخی و فرهنگی بافت شد.
علی نجفینژاد رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافت در نشست انجمن میراثفرهنگی شهرستان، با تشریح برنامههای این اداره در حوزههای مختلف و تأکید بر نقش کلیدی انجمن در صیانت از هویت تاریخی منطقه افزود: انجمن میراثفرهنگی شهرستان، حلقه اتصال میان مردم و دستگاههای اجرایی دخیل در حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت است و فعالیت دلسوزانه اعضای آن نقشی بیبدیل در پاسداشت سرمایههای معنوی و مادی این دیار دارد.
نجفینژاد تصریح کرد: ما باور داریم که حفاظت از آثار گذشتگان بدون مشارکت آگاهانه جامعه محلی ممکن نیست و این انجمن بستری برای همافزایی، آموزش و مطالبهگری سازنده فراهم کرده است، از تمامی کنشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی بافت دعوت میکنیم با حضور فعال خود در این نهاد مدنی، یاریگر ما در مسیر احیا، مرمت، صیانت و معرفی شایسته پیشینه پرافتخار این شهرستان باشند.
