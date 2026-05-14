تاکید معاون عمرانی استاندار کرمان بر حفظ و احیا خانه تاریخی باقری رفسنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر ذاکری هرندی با همراهی احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس‌شورای‌اسلامی و حسن رضایی فرماندار رفسنجان، پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از خانه تاریخی باقری رفسنجان بازدید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت ابنیه تاریخی در حفظ هویت جمعی و فرهنگی افزود: حفظ و مرمت آثار ارزشمند، وظیفه‌ای مهم در قبال نسل‌های آینده است.

او در ادامه با تاکید بر صیانت و حفاظت پایدار از مواریث فرهنگی تصریح کرد: نباید اجازه داد این بناهای ارزشمند تخریب شوند یا کاربری‌های نامتناسب، جایگزین هویت تاریخی آن‌ها شود.

ذاکری هرندی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد اعتبارات لازم برای ادامه مرمت بازار تاریخی و دیگر بناهای ارزشمند شهر رفسنجان جذب شود.

