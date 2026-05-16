۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰

همزمان با روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

نشست «هنر پایداری در میان ایرانیان و شاهنامه» برگزار می‌شود

همزمان با روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، نشست «هنر پایداری در میان ایرانیان و شاهنامه» با مشارکت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست «هنر پایداری در میان ایرانیان و شاهنامه» روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت  ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

این نشست با حضور عباس قنبری عدیوی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان چهارمحال و بختیاری، داریوش ذوالفقاری، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمد نجاری، معاون مرکز نوآوری و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طیبه عزت‌اللهی‌نژاد، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همراه است و  دبیری آن را مصطفی اسدزاده، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برعهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند پخش زنده این برنامه را در آدرس https://www.skyroom.online/ch/ricac/art دنبال کنند.

راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

