به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست «هنر پایداری در میان ایرانیان و شاهنامه» روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

این نشست با حضور عباس قنبری عدیوی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان چهارمحال و بختیاری، داریوش ذوالفقاری، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمد نجاری، معاون مرکز نوآوری و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طیبه عزت‌اللهی‌نژاد، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همراه است و دبیری آن را مصطفی اسدزاده، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برعهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند پخش زنده این برنامه را در آدرس https://www.skyroom.online/ch/ricac/art دنبال کنند.

