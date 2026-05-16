به گزارش خبرنگار میراثآریا، ویژه برنامه گرامیداشت موزه و موزهداری که جمعه ۲۵ اردیبهشت برگزار شد با استقبال پرشور علاقهمندان همراه بود و بر نقش موزهها در انتقال داشتههای فرهنگی به آیندگان و حفظ هویت تاریخی تاکید و از موزهها و اشیای موزهای به عنوان راویان فرهنگ و تاریخ نام برده شد.
برنامه گرامیداشت موزه و موزهداری و نکوداشت جعفر علیزاده از مجموعه برنامههای در اردیبهشت هگمتانه و اردیبهشتماه ادبیات بود که با همکاری مجموعه فرهنگی دیدار، هفتهنامه همداننامه و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان برگزار شد.
این برنامه که با هدف ارج نهادن و معرفی بیش از پیش موزههای استان همدان برگزار شد، شامل بخشهای متنوعی از جمله شعر، سخنرانی و موسیقی بود.
انتهای پیام/
نظر شما