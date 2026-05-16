۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۵

برپایی میز ارتباط مردمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان در نماز جمعه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از برپایی میز ارتباط مردمی این اداره، در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت جاری در حاشیه برگزاری نماز جمعه برای پاسخگویی به مطالبات مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده هدف از استقرار میز ارتباط مردمی در نماز جمعه را تکریم، رفع مشکلات مردم و تسهیل و تسریع در امر خدمت‌رسانی به همشهریان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در این برنامه، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوط به حوزه فعالیتی این اداره‌کل ارائه و به سوالات و درخواست‌های مراجعه کنندگان پاسخ داده شد.

قابل ذکر است، میز خدمت در راستای تعامل و همراهی هرچه بیشتر با مخاطبان، به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات به موقع و مؤثر و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به سوالات و مشکلات آن‌ها، برپا می‌شود.  

آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

