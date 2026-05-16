به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده هدف از استقرار میز ارتباط مردمی در نماز جمعه را تکریم، رفع مشکلات مردم و تسهیل و تسریع در امر خدمت‌رسانی به همشهریان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در این برنامه، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوط به حوزه فعالیتی این اداره‌کل ارائه و به سوالات و درخواست‌های مراجعه کنندگان پاسخ داده شد.

قابل ذکر است، میز خدمت در راستای تعامل و همراهی هرچه بیشتر با مخاطبان، به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات به موقع و مؤثر و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به سوالات و مشکلات آن‌ها، برپا می‌شود.

