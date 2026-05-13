پرداخت ۴۴ میلیارد تسهیلات به سفالگران لالجینی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مصطفی پاشایی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم لالجین در حوزه تولید سفال و سرامیک مشغول به کار هستند به همین منظور با اعتباری بیش از ۴۴ میلیارد تومان در قالب ۳۲ طرح بیشترین معرفی به بانک برای اخذ تسهیلات صنایعدستی بر اساس تفاهمنامه میراثفرهنگی و بنیاد علوی را داشته است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لالجین ادامه داد: تمام اعتبار تفاهمنامه در سطح استان حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده است که بیش از ۵۰ درصد آن توسط اداره میراثفرهنگی لالجین بررسی و سپس به بنیاد علوی و از آن طریق به بانک ارسال شده است.
او با اشاره به اینکه هر ساله طرح کارگاهگردی و آشنائی گردشگران با هنر سفالگری در لالجین برگزار میشود، افزود: در این برنامه گردشگران با مراحل تولید گل، ساخت سفال، پخت و لعابزنی آشنا میشوند.
پاشایی با بیان اینکه برنامه فوق با همکاری و همراهی صنعتگران سفال برگزار میشود، یادآور شد: این برنامه در راستای معرفی هر چه بهتر سفال لالجین و آشنایی نسبی گردشگران با مراحل ساخت آن انجام میشود.
