استقبال گسترده مسافران همدان از خدمات غیرحضوری

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمود خدایوندی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت جاری بیان کرد: طی فروردین و نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۶۵ هزار مسافر، بلیت خود را بهصورت آنلاین و غیرحضوری دریافت کردند.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان اظهار کرد: طی فروردین و نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۳۰۰ هزار مسافر در قالب ۲۸ هزار سرویس با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به سایر نقاط کشور جابهجا شدند.
او افزود: در همین بازه زمانی ۲۶۵ هزار مسافر بلیت خود را بهصورت غیرحضوری و آنلاین دریافت کردند که بیانگر استقبال از خدمات غیرحضوری و ارائه مطلوب این خدمت است؛ اقدامی که در کنار افزایش دسترسی، موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مسافران میشود.
خدایوندی ادامه داد: بیش از ۱۵۰۰ دستگاه انواع اتوبوس، مینیبوس و سواری در قالب ۵۲ شرکت حملونقل مسافری در سطح استان همدان فعال هستند و خدمات جابهجایی مسافران برونشهری از استان همدان به اقصی نقاط کشور را بر عهده دارند.
او در پایان یادآور شد: مسافران میتوانند برای دریافت خدمات غیرحضوری از طریق درگاههای فروش بلیت مراجعه و برای ثبت هرگونه شکایت و یا پیشنهادی به درگاه ۱۴۱.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۱۴۱ تماس حاصل کنند.
