به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرحسین فریبا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، با اشاره به اینکه برنامه بزرگداشت موزه‌ها در راستای ارج نهادن و معرفی بیش از پیش موزه‌ها و جایگاه آن‌ها در انتقال پیشینه فرهنگی و تاریخی برگزار می‌شود، تصریح کرد: این برنامه در بخش‌های متنوع از جمله شعر، سخنرانی و موسیقی تدارک دیده شده است.

رئیس امور موزه‌های استان همدان ادامه داد: برنامه فوق در قالب برنامه‌های اردیبهشت‌ماه ادبیات برنامه‌ریزی شده است و میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و دوستداران آثار تاریخی خواهد بود.

او بیان کرد: برنامه گرامیداشت موزه و موزه‌داری روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در مجموعه فرهنگی دیدار واقع در استادان خیابان اسلامیان برگزار می‌شود و مطالبی در مورد موزه‌های استان، پیشینه و تاثیر آن در انتقال مفاهیم فرهنگی به آیندگان ارائه خواهد شد.

فریبا با اشاره به پیشینه غنی موزه‌های استان همدان، اظهار کرد: برنامه فوق با همکاری هفته‌نامه همدان‌نامه، مجموعه فرهنگی دیدار و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود.

