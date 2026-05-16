به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر جمعه ۲۵ اردیبهشت در این برنامه ضمن تقدیر از تلاش‌های مستمر این پژوهشگر، شاهنامه را گنجینه‌ای ماندگار از فرهنگ و هویت ایرانی دانست.

او ادامه داد: شاهنامه تنها یک اثر ادبی نیست، میراث مکتوبی است که ریشه‌های اندیشه، اخلاق، پهلوانی، خردورزی و تاریخ ایران را در خود حفظ کرده و نسل به نسل منتقل می‌کند. فردوسی با این اثر بزرگ، زبان و هویت ایرانی را از گزند زمانه پاس داشت.

جلیلی همچنین بر اهمیت معرفی و ترویج شاهنامه در میان نسل جوان تأکید کرد و فعالیت پژوهشگرانی چون بنیادی را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

قابل ذکر است، استاد محمدمهدی بنیادی بیش از ۱۷ سال است که در حوزه شناخت، پژوهش و ترویج شاهنامه و فرهنگ فردوسی فعالیت می‌کند. حاصل این تلاش‌ها در قالب کتابی با عنوان «گل‌گشتی با فردوسی» گردآوری شده است؛ اثری پژوهشی که اکنون مراحل ویرایش نهایی خود را طی می‌کند و قرار است به‌زودی منتشر شود.

انتهای پیام/