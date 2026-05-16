بهگزارش خبرنگار میراثآریا، میز خدمت جهادی میراث فرهنگی سیرجان با هدف دیدار چهرهبهچهره با مردم و تسریع در روند پاسخگویی به مسائل و چالشهای حوزههای مختلف و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان سیرجانی همزمان با برگزاری نماز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل حسینیه سپاه این شهر برپا شد.
وحید حسینی رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیرجان در حاشیه برپایی میز خدمت گفت: با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و تکریم ارباب رجوع، اداره میراثفرهنگی شهرستان سیرجان اقدام به برپایی میز خدمت در نماز جمعه کرده تا ضمن ارائه مشاوره تخصصی و پاسخگویی به پرسشهای مردمی، فرآیند رسیدگی به درخواستها، ثبت شکایات، شنیدن انتقادات و پیشنهادات و پیگیری مجوزهای مرتبط با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تسریع ببخشد و بستر تعاملی پویا میان مردم و این اداره را فراهم سازد.
