۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶

مستندسازی ثبت ملی چنار کهنسال شهرستان عنبرآباد آغاز شد

کارشناس ثبت آثار طبیعی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از آغاز روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی چنار کهنسال شهرستان عنبرآباد خبر داد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضوان تاج‌پور با اشاره به اهمیت ثبت درختان کهنسال استان کرمان در فهرست ملی آثار طبیعی در راستای حفاظت از این دارایی‌های ارزشمند استان افزود: روند مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت ملی چنار کهنسال روستای امجز شهرستان عنبرآباد کلید خورده است.

 کارشناس ثبت آثار طبیعی میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: پس‌از تکمیل پرونده و مستندسازی این درخت، برای ثبت در فهرست ملی آثار طبیعی به شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی ارسال خواهد شد و با جدیت پیگیری ثبت درختان کهنسال استان، به ‌عنوان یکی از دارایی‌های ارزشمند کرمان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

او در ادامه بیان کرد: ثبت درختان کهنسال استان کرمان در فهرست ملی آثار طبیعی، ضمن ایجاد شناسنامه حقوقی و اعتباری برای این ذخایر زیستی، گامی اساسی در جهت حفاظت پایدار، توسعه گردشگری طبیعی و ارتقای هویت زیست‌بومی استان برداشته می‌شود.

تاج‌پور در پایان اظهار کرد: این درختان که هر یک روایتگر قرن‌ها تعامل انسان و طبیعت در اقلیم گرم و خشک کرمان هستند، با قرار گرفتن در فهرست آثار ملی از حمایت قانونی برخوردار شده و امکان بهره‌برداری علمی، آموزشی و گردشگری از آنها فراهم می‌شود، همچنین ثبت ملی زمینه‌ساز جلب توجه رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و گردشگران داخلی و خارجی به ظرفیت‌های کمتر دیده‌ شده‌ای چون درختان کهنسال پسته، گردو، چنار، بنه و... در شهرستان‌هایی استان خواهد شد و در نهایت به عنوان یک برند طبیعی در کنار آثار تاریخی و فرهنگی استان عاملی برای جذب گردشگران در کرمان فراهم خواهد کرد.

کد خبر 1405022601751
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

