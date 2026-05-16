تشکیل گروه کاری تدوین پرونده ثبت جهانی محدوده تاریخی شهر کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر ذاکری هرندی شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه بررسی روند ثبت جهانی محدوده فرهنگی و تاریخی شهر کرمان با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدماتی دخیل در مدیریت بافت تاریخی، اظهار کرد: استان کرمان از اصالتی تمدنی برخوردار است و هر اقدامی که در این استان انجام شود در واقع احیا بخشی از یک تمدن کهن محسوب میشود، اما متأسفانه تاکنون آنگونه که باید به این ظرفیت تمدنی توجه نشده است.
معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اهمیت صیانت از هویت بصری بافتهای تاریخی افزود: شهرداریها نباید در محدودههای تاریخی از مصالح و عناصر نامتناسب استفاده کنند و حتی در نصب نشانهها و کدهای پستی بناهای تاریخی نیز باید از عناصر هویتی مانند کاشی استفاده شود تا تفاوت خانههای تاریخی با سایر بناها برای شهروندان و گردشگران قابل تشخیص باشد.
او با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به بافت تاریخی کرمان بیان کرد: هدف ما صرفا ثبت آثار نیست، بلکه زنده نگه داشتن یک تمدن در خاورمیانه است و استانداری کرمان آمادگی دارد برای تحقق این هدف از هرگونه همکاری، هماهنگی و حمایت لازم از مجموعه میراثفرهنگی و متولیان این حوزه دریغ نکند.
ذاکری هرندی همچنین به ضرورت تغییر نگاه عمومی نسبت به میراثفرهنگی اشاره کرد و گفت: اگرچه ثبت آثار اهمیت دارد، اما افتخار واقعی در حفظ و نگهداری آنهاست، تجربه نشان داده که ثبت ملی یا جهانی یک اثر آسانتر از صیانت و مدیریت آن بوده و این موضوع نیازمند عزم جدی و برنامهریزی دقیق است.
معاون استاندار کرمان با تاکید بر لزوم بهرهگیری از توان بخش خصوصی در احیا بافت تاریخی تصریح کرد: بنگاههای بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاران باید برای مرمت و احیا بافت تاریخی وارد میدان شوند و این روند میتواند علاوه بر حفاظت از میراثفرهنگی، به رونق اقتصادی و گردشگری شهر نیز کمک کند.
او همچنین بر اهمیت کیفیت مرمت بناهای تاریخی تأکید کرد و گفت: مرمت یک بنای تاریخی صرفا یک اقدام فنی نیست، بلکه یک فعالیت هنری است، بنابراین طراح، معمار و ناظر پروژه باید از نگاه و ذوق هنری برخوردار باشند تا نتیجه کار بهعنوان یک اثر هنری در ذهن و دل مردم ماندگار شود.
ذاکری با اشاره به ظرفیتهای بالای استان کرمان در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری افزود: کرمان از نظر آثار تاریخی و ظرفیتهای تمدنی در سطحی قرار دارد که میتواند در سطح ملی و بینالمللی نقش مهمی ایفا کند و برای تحقق این هدف باید ساختارهای مدیریتی و هماهنگی میان دستگاهها تقویت شود.
معاون استاندار کرمان از نبود کارگروه تخصصی گردشگری در استان انتقاد کرد و گفت: لازم است کارگروه گردشگری استان فعال شود تا تمامی مجوزها و تصمیمات مرتبط با این حوزه در چارچوبی مشخص بررسی و صادر شود.
او همچنین بر ساماندهی ساختار پیگیری پرونده ثبت جهانی تاکید کرد و افزود: برای تسریع در روند آمادهسازی این پرونده باید یک گروه کاری تدوین پرونده ثبت جهانی محدوده فرهنگی و تاریخی شهر کرمان بهعنوان زیرمجموعه کارگروه اصلی تشکیل شود.
ذاکری هرندی در ادامه با اشاره به برنامه ثبت جهانی محدوده تاریخی شهر کرمان تصریح کرد: کلیات محدوده ۷۰ هکتاری بافت تاریخی مورد تأیید است، اما لازم است مشاور طرح جامع گردشگری بازنگری دقیقی در این محدوده انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که بخش عمده بناها از اصالت تاریخی برخوردارند.
معاون استاندار کرمان افزود: برای موفقیت در ثبت جهانی، لازم است دستکم حدود ۷۰ درصد بناهای موجود در این محدوده واجد ارزش تاریخی باشند و تمامی ساختوسازها و مرمتها نیز باید بر اساس الگوهای میراثفرهنگی و با حفظ همگونی بافت تاریخی انجام شود.
او در پایان تاکید کرد: در بافتهای تاریخی هرگونه ساختوساز جدید باید با معماری و هویت تاریخی منطقه همخوانی داشته باشد و تقویت یگان حفاظت میراثفرهنگی نیز برای جلوگیری از تخریب و تغییرات نامتعارف در این محدوده ضروری است.
