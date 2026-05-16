به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا دباغ عبداللهی گفت: در گرامی‌داشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی ۱۶ رویداد مختلف در سطح استان برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: نشست‌های علمی و تخصصی از مهم‌ترین رویدادها در هفته میراث‌فرهنگی است که از آن جمله می‌توان به نشست تخصصی با موضوع حفاظت پیشگیرانه و نشست تخصصی باستان‌شناسی که در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار خواهد شد و نشست تخصصی موزه‌ها در محل موزه شهرداری اشاره کرد.

او با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از میراث‌بانان کوچک در این ایام با هدف توسعه فرهنگ میراث‌بانی، تاکید کرد: کارگاه کاوش باستان‌شناسی برای کودکان نیز با هدف آشناسازی و علاقمندسازی کودکان به این حوزه در مجموعه میراث‌ جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود.

دباغ عبداللهی ادامه داد: نمایشگاه مردم و میراث فرهنگی در سایه جنگ، تور بازدید علمی از پایگاه ملی شهریئری، تور اردبیل گردی و برگزاری نمایشگاه نقاشی روی بوم با موضوع جنگ رمضان در محل نگارخانه خطایی از دیگر برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی در استان اردبیل است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مانور آمادگی با عنوان سناریوی عملیاتی بروز حریق در بخش مخزن اشیای موزه و همچنین رویداد یک اثر یک روایت با هدف روایت آثار تاریخی مرتبط با جنگ نیز از برنامه‌هایی است که در این ایام برگزار می‌شود.

