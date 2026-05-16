روابط عمومی؛ دیدبان اصالت و روایتگر شکوه شهر جهانی

علیرضا دهقان، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: در جهان معاصر که عصر انفجار اطلاعات و پیچیدگیهای ارتباطی است، روابط عمومی از تعاریف سنتی و محدود خود فاصله گرفته و به جایگاه واقعی خویش یعنی مدیریت استراتژیک آگاهی دست یافته است.
تحقق این جایگاه در ساختار نهادی چون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک ضرورت بنیادین است چرا که ما در این عرصه نه با خدماتی کالبدی بلکه با هویت، ریشه و تاریخ یک ملت روبرو هستیم.
در استان یزد روابط عمومی وظیفه دارد فراتر از انتشار اخبار روزمره به تولید معنا بپردازد. روابط عمومی در اینجا دیدبانی است که از مرزهای فرهنگی حراست میکند و اجازه نمیدهد غبار فراموشی بر چهره آثار تاریخی بنشیند. مدیریت افکار عمومی در چنین مجموعهای نیازمند هوشمندی و درکی عمیق از لایههای تمدنی است تا بتواند میراث ملموس و ناملموس را به درستی به جهانیان معرفی کند.
یزد نخستین شهر خشتی ایران که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو میدرخشد به تنهایی یک رسانه بزرگ و زنده است. معماری یزد تجلی والای ارتباطات بصری است آنجا که بادگیرها با آسمان نجوا میکنند و ساباطها پیامآور صلح و امنیت هستند.
مسئولیت روابط عمومی در این جغرافیای تاریخی شنیدن این صداهای کهن و بازتاب هنرمندانه آنها برای مخاطب معاصر است. ما معتقدیم میراث فرهنگی بدون پیوست رسانهای در حصار تاریخ محبوس میماند. روابط عمومی پویا جریانی است که آثار تاریخی را به بخشی از زندگی امروز مردم گره میزند. اگر امروز از شهر جهانی یزد سخن میگوییم این روابط عمومی است که باید استانداردهای گفتگوی جهانی را برای این شهر تبیین کند تا یزد به الگویی برای همزیستی مسالمتآمیز در سطح بینالملل تبدیل شود.
در حوزه صیانت از آثار تاریخی قدرت ارتباطات بر هر ابزار دیگری پیشی میگیرد. تجربه نشان داده است هرگاه جامعهای نسبت به ثروتهای فرهنگی خود بیتفاوت شود فرآیند تخریب آغاز میشود.
روابط عمومی با آگاهیبخشی و ترویج فرهنگ صیانت سدی محکم در برابر تخریب ایجاد میکند. ما با برندسازی اصالتها بر آنیم تا هر شهروند خشت خشت این دیار را بخشی از شناسنامه خویش بداند. این حس تعلق بزرگترین دستاورد مدیریت ارتباطی است. روابط عمومی در حقیقت پل میان تخصص باستانشناسی و ادراک عمومی جامعه است که زمینه را برای مشارکت همگانی در حفاظت از میراث اجدادی فراهم میکند.
در عرصه گردشگری نیز روابط عمومی پیشران اصلی توسعه است. یزد به عنوان یک مقصد بینالمللی نیازمند زبانی فاخر برای گفتگو با دنیا است. مدیریت افکار عمومی در سطح بینالملل و ارائه تصویری واقعی از امنیت و مهماننوازی یزدیها راهبردی است که با هوشمندی دنبال میکنیم. گردشگری مدرن بیش از آنکه بر پایه زیرساختهای فیزیکی باشد بر پایه روایتها و تصویرسازیهای رسانهای استوار است.
روابط عمومی در این مسیر معمار ذهنیتها و مهندس خاطرات گردشگران است که با خلق محتوای جذاب و چندرسانهای یزد را به اولویت نخست گردشگران تبدیل میکند.
بخش صنایع دستی نیز پیوندی تنگاتنگ با هنر ارتباطات دارد. دستان هنرمند یزدی که عشق را در تار و پود ترمه میبافد نیازمند معرفی شایسته است. روابط عمومی در اینجا نقش حامی و تریبون هنرمندان گمنام را ایفا میکند تا هنر ریشه در خاک به شکوفایی اقتصادی برسد. ما تلاش میکنیم با روایت ارزشهای معنوی این هنرها خرید یک اثر صنایع دستی را به مثابه حمایت از یک فرهنگ کهن جلوه دهیم و با تکمیل زنجیره ارزش به پویایی اقتصاد بومی استان کمک کنیم.
امروز روابط عمومی میراث فرهنگی یزد بر سه اصل شفافیت، تعامل و نوآوری استوار است. ما بر این باوریم که ارتباطات یکسویه دیگر پاسخگوی نیازها نیست از این رو ایجاد فضایی برای نقدپذیری و پاسخگویی را تکلیف خود میدانیم. بهرهگیری از فناوریهای نوین و گذار به سمت روابط عمومی هوشمند ضامن بقای هویت ما در عصر دیجیتال است.
در پایان ۲۷ اردیبهشت را به همه فعالان حوزه رسانه و ارتباطات به ویژه همکاران تلاشگرم در خانواده بزرگ میراث فرهنگی تبریک میگویم. کنشگری که در کسوت روابط عمومی فعالیت میکند سرباز خط مقدم جبهه فرهنگی است. ما راویان صادق تاریخ هستیم و متعهد میمانیم که چراغ آگاهی را در این شهر خشت و آفتاب همیشه روشن نگاه داریم تا یزد نه فقط به عنوان یک شهر تاریخی بلکه به عنوان الگوی موفق مدیریت ارتباطی و فرهنگی در جهان شناخته شود.
انتهای پیام/
نظر شما