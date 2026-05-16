رونمایی از اثر نفیس قرآن طوماری به خط غبار در موزه وزیری یزد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این موزه که در جریان وقایع دوران جنگ رمضان به دلایل امنیتی و حفاظتی مدتی تعطیل شده بود، اکنون با هدف نمایش پویایی و زنده بودن خود و به منظور فراهم آوردن فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با زوایای تازه میراث مکتوب، اقدام به برگزاری این نشست تخصصی کرده است.

در این مراسم، از قرآن طوماری منحصربه‌فردی پرده‌برداری می‌شود که به خط ظریف غبار و در ابعاد ۵۵۰ سانتی‌متر طول و هشت سانتی‌متر عرض نگاشته شده است.

این اثر هنری و معنوی که توسط اسماعیل ابن علینقی الموسوی در سال ۱۲۰۱ هجری قمری کتابت شده، مشتمل بر سی جزء کامل قرآن کریم است. کاتب در این اثر با ظرافتی خاص و از طریق تغییر مسیر در کتابت متن، اشکال هندسی زیبایی را پدید آورده و میان متن آیات را به ذکر صلوات چهارده معصوم (ع) مزین کرده است.

این گنجینه نفیس که از موقوفات ارزشمند مرحوم سید علی‌محمد وزیری به شمار می‌رود، با شماره ۲۷۲۰ در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳ در فهرست آثار ملی منقول کشور به ثبت رسیده است.

برگزاری این رویداد فرهنگی علاوه بر تأکید بر تداوم فعالیت‌های موزه وزیری، فرصتی مغتنم برای یادآوری نقش موزه‌ها در حفظ و انتقال حافظه تاریخی جامعه به نسل‌های آینده محسوب می‌شود. این مراسم در روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه، از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ در محل سالن اجتماعات کتابخانه وزیری برگزار خواهد شد و میزبان علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و هنرهای قدسی خواهد بود.

انتهای پیام/