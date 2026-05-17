به گزارش خبرنگار میراثآریا، در پی حمله محور آمریکایی ـ صهیونیستی در روزهای پایانی سال گذشته و آغاز جنگی گسترده علیه ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی، اقدام به مدیریت هوشمند تنگه هرمز و مقابله متقابل با منافع متحدان محور متخاصم کردند؛ رخدادی که معادلات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و گردشگری منطقه خلیجفارس را وارد مرحلهای تازه از بحران و بیثباتی کرد.
پیامدهای این تنشها تنها محدود به حوزه امنیتی و نظامی باقی نماند، بلکه شبکه تجارت دریایی، ترانزیت کالا، حملونقل منطقهای و بهویژه صنعت گردشگری کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز با اختلالی کمسابقه مواجه ساخت؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصادی منطقه تبدیل شده است.
در همین رابطه، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، در گفتوگویی، با تشریح ابعاد اقتصادی تحولات اخیر منطقه تاکید کرد: کشورهای حاشیه خلیجفارس بهصورت مستقیم از تنشهای ایجادشده آسیب دیدهاند و ادامه محدودیتهای دریایی و فضای ناامن منطقه میتواند اقتصاد، تجارت و گردشگری کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به شرایط شکلگرفته در خلیجفارس و دریای عمان اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ، بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه دچار اختلال شد و در کنار فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای دریایی، عملاً بخش مهمی از تبادلات اقتصادی منطقه متوقف شد. این وضعیت نهتنها تجارت خارجی کشورهای عربی را با چالش مواجه کرد، بلکه صنعت گردشگری منطقه را نیز وارد رکودی محسوس ساخت.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، مراودات اقتصادی ایران با قطر و امارات تقریباً متوقف شد و محدودیتهای حملونقل دریایی، نگرانیهای امنیتی و فضای روانی ناشی از ناامنی منطقه، بسیاری از مسیرهای تجاری و گردشگری را مختل کرد. این شرایط اکنون نهفقط کشورهای منطقه، بلکه بخشی از اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: بحران ایجادشده صرفا مختص ایران نبود و بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز از تبعات آن آسیب دیدند. افزایش هزینههای بیمه حملونقل، اختلال در تردد کشتیها، افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش سفرهای منطقهای، فضای تجارت و گردشگری را با دشواری جدی مواجه کرده است.
گزدرازی با اشاره به نقش عمان در حفظ بخشی از ارتباطات اقتصادی منطقه تصریح کرد: عمان تنها کشوری بود که حتی در دوران جنگ نیز تلاش کرد ارتباطات تجاری خود با ایران را حفظ کند و مسیرهای اقتصادی را بهطور کامل قطع نکند، اما واقعیت آن است که عمان بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای لجستیکی و حملونقلی ایران نیست.
وی با تاکید بر اهمیت راهبردی قطر در معادلات منطقهای اظهار کرد: قطر از منظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای حملونقلی میتواند به یکی از مسیرهای مهم تجارت و ترانزیت ایران تبدیل شود، اما این کشور نیز در نتیجه تنشهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه تحمیل کردند، با چالشهای اقتصادی و محدودیتهای جدید مواجه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اشاره به شرایط پس از آتشبس گفت: به نظر میرسد با کاهش سطح تنشها، زمینه برای احیای تدریجی همکاریهای اقتصادی، تجاری و حملونقل دریایی در حال فراهم شدن است. آرامش در خلیج فارس نهتنها برای تجارت، بلکه برای احیای گردشگری منطقه نیز اهمیتی حیاتی دارد؛ چراکه بخش مهمی از اقتصاد کشورهای جنوبی خلیج فارس به صنعت توریسم، خدمات و جابهجایی مسافر وابسته است.
وی با اشاره به ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران در مدیریت تنگه هرمز تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد که امنیت و مدیریت این گذرگاه راهبردی بدون نقشآفرینی ایران ممکن نیست و این مسئله میتواند در آینده ظرفیتهای جدیدی برای توسعه ترانزیت و تجارت منطقهای ایران ایجاد کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و برنامهریزی بلندمدت است.
گزدرازی در ادامه با اشاره به ساختار اقتصادی امارات متحده عربی اظهار کرد: امارات طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری گستردهای در حوزه لجستیک، تجارت، حملونقل دریایی، خدمات مالی و گردشگری انجام داده بود و توانسته بود خود را به یکی از مهمترین هابهای منطقه تبدیل کند، اما تنشهای اخیر خسارات قابل توجهی به این ساختار وارد کرده است.
وی افزود: بیشترین آسیب اقتصادی جنگ متوجه امارات شده، زیرا بخش مهمی از رونق اقتصادی این کشور مبتنی بر تجارت منطقهای، ترانزیت کالا، گردشگری و سرمایهگذاری خارجی است. هرگونه اختلال در امنیت منطقه مستقیماً این بخشها را هدف قرار میدهد و آثار آن اکنون بهوضوح در کاهش حجم سفرها، افت گردشگری و رکود مراکز اقامتی و خدماتی این کشور قابل مشاهده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر همچنین با اشاره به نقش فعالان اقتصادی ایرانی در اقتصاد امارات گفت: بخش مهمی از تجارت، ثبت شرکتها، گردش مالی و حتی برخی برندهای فعال در امارات به ایرانیها مرتبط است و کاهش تعاملات اقتصادی با ایران فشار مستقیمی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: در مقطعی بیش از ۲۰ هزار کانتینر در بنادر امارات متوقف شد که بخش مهمی از آن به تجارت مرتبط با ایران اختصاص داشت و این مسئله نشان داد که اختلال در روابط اقتصادی منطقه تا چه اندازه میتواند بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس اثرگذار باشد.
گزدرازی با اشاره به افت محسوس صنعت گردشگری در امارات خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی امارات، گردشگری و حملونقل مسافر بود، اما اکنون این حوزه با کاهش جدی تقاضا مواجه شده است. بررسی وضعیت هتلها، مراکز تفریحی و زیرساختهای گردشگری این کشور نشان میدهد حجم مسافران نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و تداوم ناامنی میتواند آینده صنعت توریسم منطقه را با تهدیدی جدی روبهرو کند.
وی در پایان تاکید کرد: ادامه تنشها به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود. اقتصاد خلیج فارس، تجارت دریایی، صادرات انرژی و صنعت گردشگری منطقه به ثبات و امنیت آبراههای جنوبی ایران وابسته است و بازگشت آرامش میتواند زمینه احیای تجارت، رونق گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی ملتهای منطقه را فراهم کند.
