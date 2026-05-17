میراثآریا: گردشگری فرهنگی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری در استان یزد تبدیل شده و موزهها در این میان نقشی فراتر از نمایش اشیا و آثار تاریخی پیدا کردهاند؛ نقشی که به گفته کارشناسان، در جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت هویت مقصد بسیار مؤثر است.
سید علیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا ضمن بیان اینکه موزهها از مهمترین زیرساختهای گردشگری فرهنگی به شمار میروند، اظهار کرد: موزهها فقط محل نگهداری و نمایش آثار نیستند، بلکه زمینه شناخت تاریخ، فرهنگ، سبک زندگی و هویت یک منطقه محسوب میشوند و همین موضوع آنها را به یکی از جاذبههای مهم گردشگری تبدیل کرده است.
او با اشاره به نقش موزهها در جذب گردشگر افزود: موزهها میتوانند انگیزه سفر را افزایش دهند، مدت اقامت گردشگر را بیشتر کنند و تجربه سفر را از بازدیدی سطحی به تجربهای عمیق و معنادار تبدیل کنند. به همین دلیل، در بسیاری از مقاصد فرهنگی، موزهها جزو عناصر اصلی در بسته گردشگری محسوب میشوند.
سالارحسینی ادامه داد: در استان یزد، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه یزد خود یک مقصد شاخص در گردشگری فرهنگی و تاریخی است و وجود بافت تاریخی ثبتشده جهانی، خانههای تاریخی، آیینهای بومی، صنایعدستی متنوع و میراث معنوی ارزشمند، ظرفیت بالایی برای توسعه موزهداری و موزهگردی ایجاد کرده است.
معاون گردشگری استان یزد با بیان اینکه موزهها در یزد نقش مکمل در کنار سایر جاذبههای تاریخی دارند، تصریح کرد: گردشگر زمانی که از یک خانه تاریخی، بادگیر یا محله قدیمی بازدید میکند، با حضور در موزه میتواند درک دقیقتری از پیشینه تاریخی، شیوه زیست مردم، مشاغل سنتی، آیینها و نحوه سازگاری انسان با اقلیم خشک یزد به دست آورد.
او افزود: موزههای مردمشناسی، موزههای مرتبط با آب و قنات، موزههای صنایعدستی و موزههای مربوط به فرهنگ ادیان از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند هویت تاریخی و فرهنگی استان را بهصورت ملموس برای گردشگران داخلی و خارجی روایت کنند.
سالارحسینی با اشاره به تأثیر موزهها بر اقتصاد گردشگری گفت: موزهها بهصورت غیرمستقیم باعث رونق سایر بخشهای گردشگری از جمله اقامت، حملونقل، فروش صنایعدستی و خدمات شهری میشوند و این موضوع در نهایت به افزایش ارزش افزوده گردشگری در استان منجر میشود.
او اضافه کرد: هرچه تجربه گردشگر در مقصد غنیتر و معنادارتر باشد، احتمال بازگشت او و همچنین تبلیغ مقصد از طریق معرفی دهانبهدهان افزایش پیدا میکند و در واقع، موزهها میتوانند نقش مهمی در ماندگاری نام یزد در ذهن گردشگر داشته باشند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد همچنین ضمن اشاره به برخی چالشها در این حوزه گفت: با وجود ظرفیتهای فراوان، هنوز در برخی موزهها نیاز به تقویت روایتپردازی، استفاده از فناوریهای نوین، خدمات چندزبانه و پیوند بیشتر با مسیرهای گردشگری احساس میشود.
او خاطرنشان کرد: اگر موزهها با رویکردی نو، تعاملی و مخاطبمحور اداره شوند، میتوانند به یکی از مهمترین ابزارهای جذب گردشگر در استان یزد تبدیل شوند و در کنار حفظ میراثفرهنگی، به توسعه پایدار گردشگری نیز کمک کنند.
سالارحسینی در پایان تأکید کرد: یزد ظرفیت آن را دارد که با تکیه بر موزهها، بناهای تاریخی و میراث فرهنگی خود، بیش از پیش بهعنوان مقصدی شاخص در گردشگری فرهنگی کشور و حتی عرصه بینالمللی مطرح شود.
ارائه راهبردها و سیاستهای پیشنهادی برای جذب مخاطب در یک موزه، نیازمند شناسایی مسائل، مشکلات، کمبودها، ظرفیتها، نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن مکان است با بررسی تمامی این عوامل و تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف موجود در موزهها، میتوان امکان رشد و جذب مخاطب را افزایش و انتظاراتشان را برآورده ساخت، جذب مخاطب به این معناست که موزهها برای طیف گستردهتری از مردم این فرصت را فراهم آورند که دانش و درک خود را از موزه ارتقا دهند.
انتهای پیام/
نظر شما