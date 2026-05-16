۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۶

نخستین نشست نام ایران در کتیبه‌های دوران برگزار خواهد شد

پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با همکاری کتابخانه وزیری یزد، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی، سلسله‌ نشست‌های تخصصی را با عنوان «نام ایران در کتیبه‌های دوران» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این برنامه که با هدف تبیین کاربرد نام ایران در کتیبه‌های ادوار مختلف از دوران باستان تا عصر اسلامی طراحی شده است، شواهد تاریخی مرتبط با هویت، استقلال سیاسی و گستره جغرافیایی این سرزمین معرفی می‌شوند.

نخستین نشست از این مجموعه به بررسی تخصصی کتیبه‌های یافت‌شده در استان یزد اختصاص دارد که با سخنرانی میثم صادقی، پژوهشگر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، به واکاوی حافظه تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم می‌پردازد.

این نشست علمی در روز سه‌شنبه، بیست و نهم اردیبهشت ماه، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در محل سالن جلسات کتابخانه وزیری یزد برگزار خواهد شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از آثار مرتبط با موضوع نشست برای بازدید پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی ایران زمین برپا می‌ شود تا تداوم مفهوم ایران در گذر هزاره‌ها به شکلی ملموس‌تر به تصویر کشیده شود.

ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

