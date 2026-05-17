حفظ کاخ سلیمانیه حفظ حافظه تاریخی کشور است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید خورخه فرنانندو لفبره نیکلاس، سفیر کوبا در ایران از کاخ تاریخی سلیمانیه که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه انجام شد، اظهارکرد: امروز میزبان سفیر کوبا در ایران بودیم و در جریان این بازدید تلاش شد تصویری جامع از پیشینه تاریخی، روند مرمت، اقدامات حفاظتی و ظرفیت‌های فرهنگی این بنای ارزشمند ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، افزود: در ابتدای این بازدید، توضیحاتی درباره فلسفه ساخت کاخ سلیمانیه، جایگاه تاریخی آن در دوره قاجار و نقشی که این مجموعه در شکل‌گیری هویت تاریخی استان البرز داشته ارائه شد. کاخ سلیمانیه از جمله بناهای شاخص و هویت‌ساز کشور است که علاوه بر ارزش معماری، از منظر فرهنگی و تاریخی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از حافظه تاریخی این منطقه را در خود جای داده است.

زینالی ابراز کرد: در این بازدید، بخش‌های مختلف کاخ مورد بازدید قرار گرفت و توضیحاتی درباره روند کاوش‌های تاریخی، مطالعات تخصصی و اقدامات مرمتی انجام‌شده به سفیر کوبا ارائه شد.

او در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به این مجموعه تاریخی در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهارکرد: متأسفانه کاخ سلیمانیه نیز از آسیب‌های این جنگ در امان نماند و بخش‌هایی از این بنای ارزشمند تاریخی دچار خسارت شد.

این مسئول تصریح کرد: آنچه در این میان اهمیت دارد این است که تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی، برخلاف تمامی پروتکل‌ها، معاهدات و قوانین بین‌المللی مرتبط با صیانت از میراث فرهنگی ملت‌هاست. میراث تاریخی، متعلق به یک ملت یا یک دوره خاص نیست بلکه بخشی از حافظه مشترک بشریت محسوب می‌شود و هرگونه آسیب به آن، در واقع آسیب به هویت فرهنگی انسان‌هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی نیازمند هم‌افزایی جهانی است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعاملات فرهنگی میان کشورها هستیم و بازدیدهایی از این دست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های فرهنگی و انتقال تجربیات در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی باشد.

او همچنین به برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه انتقال تجربه و تربیت نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های مهم وزارتخانه که با تاکید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال پیگیری است، اجرای نظام استاد ـ شاگردی در حوزه مرمت و صنایع‌دستی است تا دانش و تجربیات ارزشمند استادکاران و متخصصان این حوزه به نسل‌های بعد منتقل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در همین راستا استان‌ها به‌عنوان مراکز تخصصی در حوزه‌های مختلف تعریف شده‌اند تا بتوانند به پایگاه انتقال تجربه تبدیل شوند. خوشبختانه در استان البرز نیز اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و تلاش می‌کنیم با ایجاد بسترهای آموزشی و تخصصی، فرآیند تربیت نیروهای جوان و متخصص را تقویت کنیم.

زینالی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه مرمت آثار تاریخی، فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و تجربیات ارزشمند استادکاران قدیمی است. اگر انتقال تجربه به‌درستی انجام نشود، بخشی از دانش بومی و تخصصی این حوزه به مرور از بین خواهد رفت؛ به همین دلیل احیای نظام استادـ شاگردی می‌تواند اقدامی مؤثر و راهبردی در حفظ میراث‌فرهنگی کشور باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با اشاره به بازخورد مثبت سفیر کوبا از این بازدید گفت: خوشبختانه توضیحات ارائه‌شده درباره ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان البرز مورد استقبال سفیر کوبا قرار گرفت و این بازدید فرصتی شد تا بخشی از برنامه‌ها، رویکردها و سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حفاظت از آثار تاریخی معرفی شود

