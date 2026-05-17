به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد خلج، روز یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید خورخه فرناندو لفبره نیکلاس، سفیر کوبا در ایران که با همراهی نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، مهدی مهرور، فرماندار ویژه کرج و مسئولان استانی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی انجام شد، اظهار کرد: کاخ سلیمانیه که در محدوده بافت تاریخی شهر کرج واقع شده از جمله بناهای شاخص دوره قاجار است که در کنار ارزش معماری، از منظر تاریخی و شهری نیز دارای اهمیت ویژهای است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج افزود: ساختار اولیه مجموعه شامل بنای اصلی کاخ و فضاهای جانبی وابسته به آن بوده که متأسفانه بخشی از این فضاها در دهههای گذشته تخریب شده است. با این حال، در سالهای اخیر و در جریان برنامههای پژوهشی و مرمتی، تلاش شده است تا با تکیه بر روشهای علمی باستانشناسی بخشهای ناشناخته و ارزشمند این مجموعه مجددا شناسایی و مستندسازی شود.
او با اشاره به اجرای دو فصل کاوش باستانشناسی در این محوطه، گفت: در جریان این کاوشها که در ضلع جنوبی مجموعه انجام شد، بخش قابل توجهی از سازههای آبی تاریخی شامل بقایای یک حوض، آبراهها و تأسیسات مرتبط با سیستم آبرسانی تاریخی کشف و شناسایی شد.
خلج ادامه داد: نکته قابل توجه در این کشفیات، قرینگی ساختاری میان بخش جنوبی و شمالی مجموعه است؛ بهگونهای که در بررسیهای تطبیقی مشخص شد بخش شمالی نیز در دهههای ۶۰ و ۷۰ طی کاوشهای محدود، دارای بقایای مشابهی از جمله بخشی از حوض بوده است. این موضوع نشاندهنده انسجام معماری و طراحی هدفمند در کل مجموعه است که ضرورت حفاظت یکپارچه از آن را دوچندان میکند.
این مسئول توضیح داد: این بنا از نظر تزئینات معماری بسیار ارزشمند است. از جمله عناصر شاخص آن میتوان به گچبریهای نفیس و هنرمندانه، ارسیهای چوبی با طراحی سنتی ایرانی و دو تابلوی نقاشی رنگ روغن متعلق به دوره قاجار اشاره کرد که همگی نشاندهنده سطح بالای هنر و ذوق هنرمندان آن دوره هستند.
خلج بیان کرد: در حال حاضر فرآیند آمادهسازی فضای کاخموزه برای بهرهبرداری عمومی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با تکمیل زیرساختهای لازم، این مجموعه پس از عبور از مراحل اداری و شرایط اجرایی، در آینده نزدیک برای بازدید شهروندان و گردشگران بازگشایی شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای وارد شده به این اثر تاریخی در جریان جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: متأسفانه در پی برخی شرایط و رخدادهای ناشی از موج انفجار و لرزشهای شدید، بخشهایی از کاخموزه سلیمانی دچار آسیب شده است. این آسیبها شامل ترکخوردگی در بخشهایی از سقف، آسیب به گچبریهای تزئینی، تخریب بخشی از ارسیها و شکست شیشهها بوده است که بلافاصله پس از شناسایی، مورد بررسی کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.
این مسئول تصریح کرد: در همین راستا، مستندات دقیق از میزان و نوع خسارات تهیه و برای بررسیهای تخصصی و اخذ مجوزهای لازم به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شده است. همچنین فرآیند برآورد دقیق ریالی خسارات نیز در حال انجام است تا بر اساس آن، برنامهریزی لازم برای تأمین اعتبارات مرمتی صورت گیرد.
خلج تاکید کرد: پس از طی مراحل کارشناسی، اداری و انتخاب پیمانکار واجد شرایط، عملیات مرمت، بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده آغاز خواهد شد. در این فرآیند تلاش میشود اصول مرمت علمی و حفاظت از اصالت اثر بهطور کامل رعایت شود تا کمترین دخل و تصرف در ساختار تاریخی بنا صورت گیرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از میراث تاریخی اظهار کرد: بدون همراهی و آگاهی جامعه، حفاظت از آثار تاریخی امکانپذیر نخواهد بود. کاخموزه سلیمانی بهعنوان بخشی از هویت تاریخی شهر کرج، نیازمند توجه، حمایت و حضور فعال مردم است و امیدواریم با تکمیل فرآیندهای مرمتی و اجرایی، این مجموعه به یکی از مقاصد مهم فرهنگی و گردشگری استان البرز تبدیل شود.
