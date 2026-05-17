سفیر کوبا: نابودی آثار تاریخی حذف حافظه بشریت است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خورخه فرناندو لفبره نیکلاس، روز یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از کاخ موزه سلیمانیه کرج که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه و میراث فرهنگی انجام شد، با اشاره به سابقه روابط دیپلماتیک ایران و کوبا، اظهار کرد: روابط میان دو کشور، موضوعی تازه و مقطعی نیست؛ این روابط بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و همواره بر پایه احترام متقابل، استقلال‌طلبی و مقابله با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه شکل گرفته است.

سفیر کوبا در ایران با بیان اینکه ایران و کوبا طی دهه‌های گذشته تجربیات مشترکی را در مواجهه با فشارهای خارجی پشت سر گذاشته‌اند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، دو کشور شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند؛ چراکه هر دو تحت فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا قرار دارند و هر روز نیز ادبیات تهدید و جنگ علیه ملت‌های مستقل تکرار می‌شود.

او ادامه داد: ملت‌هایی که برای استقلال، هویت و حق تعیین سرنوشت خود ایستادگی می‌کنند، همواره هدف فشار قرار می‌گیرند اما تجربه نشان داده است که مقاومت ملت‌ها در نهایت ماندگار خواهد شد و فشارها نمی‌تواند اراده مردم را از بین ببرد.

لفبره نیکلاس همچنین با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، تصریح کرد: ما از نزدیک شاهد شجاعت، مقاومت و انسجام مردم ایران بوده‌ایم و معتقدیم این ایستادگی، نمونه‌ای قابل توجه در جهان امروز است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مقاومت مردم ایران در برابر حملات، فشارها و تهدیدها تنها یک واکنش سیاسی نیست، بلکه دفاع از هویت، استقلال و تاریخ یک ملت است و بدون تردید این مقاومت در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی خواهد ماند.

سفیر کوبا در ایران با اشاره به اهمیت حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در دوران بحران و جنگ، اظهار کرد: میراث فرهنگی بخشی از حافظه تاریخی ملت‌ها و روایتگر هویت، فرهنگ و سبک زندگی نسل‌های مختلف است. زمانی که یک بنای تاریخی یا یک اثر فرهنگی مورد آسیب قرار می‌گیرد، در واقع بخشی از هویت و حافظه یک ملت هدف قرار گرفته و این مسئله خسارتی برای تمام بشریت است.

لفبره نیکلاس با بیان اینکه بازسازی و مرمت بناهای تاریخی اقدامی ارزشمند و آینده‌نگرانه است، تصریح کرد: بسیار مهم است که چنین مکان‌هایی به فضایی آموزشی و فرهنگی نیز تبدیل شوند تا نسل‌های جدید بتوانند با تاریخ، معماری و شیوه‌های مرمت آشنا شوند.

او ادامه داد: اینکه دانشجویان، پژوهشگران و استادان بتوانند در چنین فضاهایی حضور پیدا کنند و به صورت عملی فرآیند مرمت و حفاظت از آثار تاریخی را مشاهده کنند، اقدامی ارزشمند است و می‌تواند به تربیت نسل جدیدی از متخصصان حوزه میراث فرهنگی کمک کند.

سفیر کوبا در ایران با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل روند بازسازی این مجموعه تاریخی، گفت: امیدوارم این کاخ هرچه سریع‌تر به مرحله بازسازی کامل برسد و دوباره به عنوان نمادی فرهنگی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول همچنین با انتقاد از حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و فرهنگی در جنگ‌ها، تاکید کرد: حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن تاریخی هیچ ارتباطی با جنگ ندارد و این اقدامات، مصداق آشکار رفتارهای ضدبشری است.

لفبره نیکلاس افزود: زمانی که مراکز آموزشی، درمانی یا آثار تاریخی هدف حمله قرار می‌گیرند، در واقع مردم عادی قربانی می‌شوند و این مسئله آثار عمیق انسانی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می‌گذارد لذا جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی باید در برابر چنین اقداماتی مسئولانه‌تر عمل کنند و اجازه ندهند حمله به میراث فرهنگی و مراکز غیرنظامی به امری عادی در جهان تبدیل شود.

او با اشاره به مسئولیت نهادهای بین‌المللی در ثبت و پیگیری این حوادث، اظهار کرد: سازمان‌هایی مانند یونسکو باید این اتفاقات را مستندسازی و ثبت کنند تا چنین فجایعی دوباره تکرار نشود؛ چراکه حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیتی جهانی است و تنها به یک کشور محدود نمی‌شود.

سفیر کوبا در ایران در پایان با تاکید بر گسترش همبستگی میان ملت‌های مستقل، گفت: کشورهایی که برای استقلال و حفظ هویت خود تلاش می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی و همکاری مشترک هستند و این همبستگی می‌تواند در حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی و حتی دفاعی گسترش پیدا کند.

