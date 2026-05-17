به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شبکه خبری CNBC گزارش داد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ابعاد تازه‌ای از بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی را وارد مناسبات صنعت سفر و گردشگری جهان کرده و اکنون پیامدهای آن، فراتر از میدان‌های نظامی، به زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل، گردشگری بین‌المللی و اقتصاد جهانی سرایت کرده است.

در همین راستا، «هنری هارتولت» مدیر اجرایی پیشین خطوط هوایی و بنیانگذار شرکت مشاوره مسافرتی با توصیف شرایط کنونی صنعت هوانوردی، تاکید کرد: این وضعیت به یک باتلاق هوانوردی تبدیل شده است.

این بحران در حالی تشدید شده که طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، صنعت گردشگری و سفر در حال حاضر ارزشی معادل ۱۱.۷ تریلیون دلار برای اقتصاد جهان ایجاد می‌کند و یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.

فروپاشی نظم پروازی در خاورمیانه

بر اساس داده‌های شرکت هوانوردی Cirium، تنها از زمان آغاز حملات، بیش از ۲۰ هزار پرواز در جهان لغو شده و بیش از یک میلیون مسافر در نقاط مختلف جهان سرگردان مانده‌اند؛ رخدادی که کارشناسان آن را یکی از شدیدترین اختلالات صنعت هوانوردی پس از حملات ۱۱ سپتامبر توصیف می‌کنند.

بسته‌شدن حریم‌های هوایی در بخش مهمی از خاورمیانه، از جمله ایران، امارات، قطر، اردن و اسرائیل، شبکه پروازی بین‌المللی را با آشفتگی کم‌سابقه‌ای مواجه کرده و شرکت‌های هواپیمایی را ناگزیر به تغییر مسیرهای طولانی، توقف‌های اجباری برای سوخت‌گیری و کاهش ظرفیت جابه‌جایی مسافران کرده است.

در یکی از نمونه‌های عینی این بحران، «زوئی گونگ» شهروند چینی که قصد داشت از پاریس و از طریق دبی به شانگهای سفر کند، پس از آغاز حملات مجبور شد با پرداخت بیش از ۱۶۰۰ دلار ـ بیش از دو برابر بهای اولیه بلیت ـ مسیر خود را تغییر دهد تا بتواند به مقصد برسد.

جهش هزینه‌ها و بحران اعتماد در بازار سفر

تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای، همزمان بازار بیمه‌های مسافرتی را نیز با شوک مواجه کرده است. «کریسی والدز» مدیر ارشد عملیات شرکت Squaremouth اعلام کرد تقاضا برای بیمه‌های گران‌قیمت «لغو سفر به هر دلیل» طی روزهای اخیر ۱۸ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده سقوط اعتماد عمومی نسبت به ثبات صنعت سفر در شرایط کنونی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش بهای سوخت، تغییر مسیر پروازها، توقف عملیات خطوط کروز و کاهش ظرفیت ناوگان هوایی، به‌زودی موج تازه‌ای از افزایش قیمت بلیت هواپیما، اقامتگاه‌ها و بسته‌های گردشگری را در سراسر جهان رقم خواهد زد.

شرکت هواپیمایی استرالیایی Qantas نیز اعلام کرده است که برخی پروازهای خود، از جمله مسیر پرت به لندن، را ناچار به تغییر مسیر و توقف در سنگاپور کرده؛ تصمیمی که هزینه‌های عملیاتی این شرکت را به شکل محسوسی افزایش داده است.

