به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با همراهی صادق غلامی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و مجید احمدی بخشدار طغرالجرد شهرستان کوهبنان، به‌منظور پایش و سنجش ظرفیت‌های گردشگری معدن، از معدن جنوبی زغال‌سنگ پابدانا این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به این‌که معادن بواسطه هیجان نهفته در دل خود برای بخشی از گردشگران جذابیت دارد افزود: گردشگری معدن با توجه به توانمندی‌های متعدد شهرستان کوهبنان در این حوزه، ظرفیت و فرصتی نوین برای توسعه گردشگری این شهرستان فراهم کرده که با همراهی همه ارکان اجرایی، خدماتی و بخش خصوصی باید آن را فعال کرده تا عاملی در جذب گردشگران، تولید ثروت و درآمدزایی در مردم منطقه را به وجود آورد.

او با تأکید بر این‌که گردشگران دارای سلایق مختلف بوده که برای برآوردن این سلیقه‌ها سفر می‌کنند و گردشگری ماجراجویانه و هیجانی در حوزه معادن یکی از انواع گردشگری برای جذب مسافر است، تصریح کرد: با حضور موفق گردشگران در حوزه ژئوتوریسم و گردشگری معدن بهترین تبلیغ در این بخش رخ می‌دهد و استان کرمان به‌عنوان بهشت معادن از ظرفیت بالقوه بالایی برای فعال شدن این نوع از گردشگری در سطح ملی و فراملی برخوردار است.

محسن‌نژاد در ادامه با برشمردن اهمیت توسعه زیرساخت مناسب در حوزه گردشگری معدن در بخش سخت افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در حوزه نیروی انسانی آمادگی خود را برای آموزش متخصصان معدن به‌عنوان راهنمایان گردشگری در این حوزه اعلام می‌کند تا در کنار تأمین زیرساخت گردشگری مناسب در معادن و تعریف بسته‌های گردشگری معدن و ژئوتوریسم با استفاده از ظرفیت حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات مناسب در هم‌افزایی و همراهی همه ارکان شاهد فعال شدن و توسعه این نوع گردشگری در استان کرمان باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تعریف گردشگری معدن در شهرستان کوهبنان با معرفی مسیر برای گردشگران از اقامت تا حمل‌ونقل، مسیرهای بازدید، معرفی جاذبه‌های ماجراجویانه و هیجانی و فعال کردن صنایع‌دستی شهرستان در معادن عامل اثرگذاری در توسعه صنعت گردشگری هم پا با رونق اقتصادی را در منطقه حاصل خواهد کرد.

لازم به ذکر است در این بازدید علاوه بر تونل‌های معدن، محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان از ظرفیت‌های جانبی معادن چون ساختمان‌های قدیمی بلااستفاده برای وارد کردن به چرخه گردشگری معدن در شهرستان کوهبنان بازدید به عمل آورد.

انتهای پیام/