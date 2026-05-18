عاطفه رشنویی، رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تخصصی به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی در شوشتر خبر داد.

به گفته او، این برنامه‌ها از یکشنبه ۲۷ اردیبهشت با اجرای برنامه «هرمز» آغاز شد و در این روز، مراسم رونمایی از فیلم هرمز همراه با برنامه شعر و موسیقی در سرای افضل برگزار شد. در ادامه، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت برنامه بازگشایی صد و سه پله با حضور فرماندار و نشست کارکنان با فرماندار در خانه مرعشی از ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود. همچنین در همین روز، نشست تخصصی خانه و موزه کافه مقدم ساعت ۱۰:۳۰ صبح برنامه‌ریزی شده است.

رشنویی افزود: در سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، برنامه پاکسازی پیرامون میراث جهانی شادروان با حضور دوستداران میراث و گروه اوسونا، از ساعت ۶ صبح انجام خواهد شد.

به گفته رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت نیز نشست تاریخ شوشتر در اسناد مکتوب در خانه مرعشی، ساعت ۸ شب برگزار می‌شود.

او ادامه داد: در جمعه ۱ خرداد، رونمایی از آثار موزه‌ای در سرای افضل انجام می‌شود و پس از آن، برنامه گردش عصرانه از دژ تا شادروان با همکاری گروه بافت‌گردی شوشتر برگزار خواهد شد.

رشنویی همچنین از برگزاری دو برنامه تخصصی در شنبه ۲ خرداد خبر داد و گفت: نشست تخصصی در هتل طبیب با محوریت «بنای زنده؛ کلید رونق هتل‌های سنتی» ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و در ادامه، نشست برخط تخصصی مرمت بناهای تاریخی از تجربه تا میدان با همکاری گروه مرمت دانشگاه جندی‌شاپور دزفول، ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

او تصریح کرد: در یکشنبه ۳ خرداد، دوره آموزشی آمادگی در بحران با همکاری هلال احمر ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود و در همان روز، شب میراث‌فرهنگی در پردیس سلمان برگزار خواهد شد.

رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر گفت: برنامه‌های گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی در شوشتر در دوشنبه ۴ خرداد با احیای آیین شیرین کردن بادام تلخ توسط خانواده رضوان در خانه تاریخی مستوفی ادامه می‌یابد و در همین روز نخستین نشست انجمن و دوستداران میراث در شوشتر با هدف تبیین اهداف مشترک برگزار خواهد شد.

رشنویی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه این هفته فرهنگی گفت: با افتخار و شور و شعف، در این هفته زرین که به نام میراث پرافتخار ایران و شکوه موزه‌ها نامگذاری شده است، کهن‌شهر شوشتر، نگین تمدن ایران، میزبان دل‌های آگاه و دستان پرتوان فعالان فرهنگی خواهد بود.

او افزود: همگام با شعار جهانی موزه‌ها پیونددهنده گسست جهانی و با اتکا به شعار ملی موزه‌ها حافظ هویت و انسجام ملی، حرکتی مردمی و پرشور در شوشتر آغاز شده است. فعالان فرهنگی این دیار، با عزمی راسخ و نگاهی به آینده، جشنی باشکوه از هویت، تاریخ و فرهنگ را برپا می‌کنند.

رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر ادامه داد: این برنامه‌ها نه‌تنها ادای احترامی به گذشتگان پرافتخار ماست، بلکه بذری برای کاشتن دانه‌های امید در دل نسل‌های آینده خواهد بود.

رشنویی با بیان اینکه شوشتر شهری زنده با تاریخی جاری است، تصریح کرد: در شهر کهن شوشتر، جایی که تاریخ نفس می‌کشد و آواهای گذشتگان طنین‌انداز است، گرد هم می‌آییم تا با هم پلی بسازیم میان گذشته و آینده، میان هویت‌های گسسته و روح مشترک انسانی. این هفته، هفته پیوند، انسجام و اعتلای فرهنگ ایرانی است و امیدواریم با حضور پرشور مردم، این حرکت مردمی به اوج شکوفایی برسد.

او در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه میراث جهانی شوشتر با همکاری اداره میراث فرهنگی شوشتر و راهبری اداره‌کل میراث فرهنگی استان، افتخار همراهی با این حرکت مردمی برای حفظ هویت و انسجام ملی را دارد.

