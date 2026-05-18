برگزاری کارگاه علمی «هنر و صنایع ظریفه» درباره زیورآلات ایران دوره میانه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین نشست از کارگاه علمی «هنر و صنایع ظریفه؛ زیورآلات و کارکرد آنها در تاریخ ایران دوره میانه (از غزنویان تا ایلخانیان)» شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به همت انجمن علمی ایرانشناسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان و با همکاری انجمنهای علمی تاریخ و ایرانشناسی شعبه کرمان و خوزستان، بهصورت مجازی در بستر اسکایروم برگزار شد.
در این نشست، فاطمه پوربختیاری، دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی و عضو فعال انجمن ایرانشناسی خوزستان، به تبیین مفهوم «صنایع ظریفه» در تاریخ ایران دوره میانه و جایگاه زیورآلات در فرهنگ مادی جامعه ایرانی پرداخت.
او با اشاره به نقش این آثار در بازنمایی جایگاه اجتماعی و هویت فرهنگی افراد، بر اهمیت آنها در شناخت لایههای اجتماعی و فرهنگی این دوره تأکید کرد.
در ادامه، شماری از جواهرنامههای مهم بهعنوان منابع مکتوب کلیدی برای شناخت زیورآلات و دانش جواهرشناسی معرفی شد و مدرس بر ارزش این متون در مطالعات تاریخی تأکید کرد. همچنین بر پایه منابع تاریخی و شواهد هنری، انواع زیورآلات رایج از دوره غزنویان تا ایلخانیان، همراه با مواد اولیه و فنون ساخت آنها، مورد بررسی قرار گرفت.
این کارگاه در سه نشست متوالی برگزار میشود و در پایان نیز به شرکتکنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
