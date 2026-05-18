بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به مهمترین رویدادهای هفته میراثفرهنگی در استان بوشهر گفت: نمایشگاه آثار آسیبدیده در جنگ رمضان با هدف بازخوانی بخشی از تاریخ و ضرورت صیانت از مواریث فرهنگی برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه الواح میراث ناملموس به منظور معرفی ظرفیتها و داشتههای فرهنگی و معنوی منطقه برپا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر رونمایی از کتابهایی در حوزه میراثفرهنگی و موزه منطقهای خلیجفارس را از دیگر برنامههای پیشبینی شده این هفته عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری ورکشاپهای آموزشی صنایعدستی با محوریت الگوی استاد- شاگردی، در راستای انتقال دانش بومی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی انجام میشود.
او دیدار با نماینده ولی فقیه، برگزاری تورهای بازدیدی از آثار تاریخی، پخش فیلمهای مستند تاریخی و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان و پژوهشگران را از دیگر بخشهای این برنامهها برشمرد.
ابراهیمی تصریح کرد: هدف از برگزاری این برنامهها، ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ و حراست از میراثفرهنگی، ترویج فرهنگ صیانت از آثار تاریخی، تقویت هویت ملی و ایجاد تعامل بیشتر میان مردم و نهادهای متولی این حوزه است.
او ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و فعالان فرهنگی، هفته میراثفرهنگی فرصتی برای بازشناسی ارزشهای تاریخی و فرهنگی و تقویت پیوند نسل امروز با پیشینه پرافتخار کشور باشد.
انتهای پیام/
نظر شما