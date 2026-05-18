۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای بازشناسی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تخصصی همزمان با هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها خبر داد و گفت: در راستای پاسداشت هویت تاریخی و تقویت آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های فرهنگی، برنامه‌های متعددی در سطح استان برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای هفته میراث‌فرهنگی در استان بوشهر گفت: نمایشگاه آثار آسیب‌دیده در جنگ رمضان با هدف بازخوانی بخشی از تاریخ و ضرورت صیانت از مواریث فرهنگی برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه الواح میراث ناملموس به منظور معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و معنوی منطقه برپا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر رونمایی از کتاب‌هایی در حوزه میراث‌فرهنگی و موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده این هفته عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی صنایع‌دستی با محوریت الگوی استاد- شاگردی، در راستای انتقال دانش بومی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی انجام می‌شود.

او دیدار با نماینده ولی فقیه، برگزاری تورهای بازدیدی از آثار تاریخی، پخش فیلم‌های مستند تاریخی و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان و پژوهشگران را از دیگر بخش‌های این برنامه‌ها برشمرد.

ابراهیمی تصریح کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ و حراست از میراث‌فرهنگی، ترویج فرهنگ صیانت از آثار تاریخی، تقویت هویت ملی و ایجاد تعامل بیشتر میان مردم و نهادهای متولی این حوزه است.

او ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و فعالان فرهنگی، هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای بازشناسی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و تقویت پیوند نسل امروز با پیشینه پرافتخار کشور باشد.

وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

