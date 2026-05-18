استان سمنان، میزبان دومین جشن ملی روز بوم گردی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک اعلام کرد: استان سمنان، در آستانه میزبانی دومین گردهمایی ملی بوم‌گردی ایران، خود را برای میزبانی شایسته این رویداد مهم فرهنگی و گردشگری آماده می‌کند، رویدادی که با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و فعالان عرصه بوم‌گردی برگزار می شود و بهانه‌ای برای تجدید میثاق با طبیعت، فرهنگ و تاریخ غنی ایران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این گردهمایی که از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، به مناسبت ۳۱ اردیبهشت ماه، روز ملی بوم‌گردی، فرصتی مغتنم برای گردهمایی فعالان، کارشناسان و مسئولان این حوزه در سراسر کشور است.

او با اشاره به اینکه این رویداد از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، با برگزاری مراسم افتتاحیه ملی در تهران آغاز خواهد شد، بیان کرد: در این مراسم، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تندیس اولین دوره گردهمایی که به میزبانی استان کرمان برگزار شده بود، به استاندار سمنان اهدا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: عصر همان روز، مهمانان وارد استان سمنان شده و پس از آیین استقبال در مجموعه گردشگری افق شاهرود، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور گرد هم می‌آیند تا در نشستی صمیمانه به تبادل تجربیات، هم‌اندیشی و هم‌افزایی در راستای ارتقاء جایگاه بوم‌گردی ایران بپردازند.

او اظهار کرد: روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، با برگزاری مراسم رسمی این گردهمایی در صبح در شاهرود، شاهد حضور مسئولان کشوری و استانی، از جمله معاون گردشگری کشور خواهیم بود.

تاجیک تشریح کرد: این مراسم با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه خواهد بود و بازدید از مجموعه تاریخی بسطام، آرامگاه عارف نامی بایزید بسطامی و شهر نمونه گردشگری بسطام، طعمی از تاریخ و معنویت را به این روز خواهد بخشید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: عصر روز چهارشنبه، جشن ملی بوم‌گردی‌ها در روستای هدف گردشگری قلعه بالا، بافت تاریخی ارزشمند و غرفه‌های صنایع‌دستی که آوازه جهانی شدن را زمزمه می‌کنند، برگزار خواهد شد.

او افزود: آیین‌های اقوام مختلف ایرانی، موسیقی محلی، گروه‌های آیینی و برنامه‌های شاد و مفرح ز جمله برنامه های این جشن است.

تاجیک خاطرنشان کرد: در نهایت، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به مهمانان اختصاص خواهد داشت تا با بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بی‌نظیر استان سمنان و شرکت در تورهای شهرستان‌های شاهرود، دامغان، سمنان و مهدی‌شهر، گنجینه‌های پنهان این دیار را کشف کنند و خاطره‌ای ماندگار از این سفر برای خود رقم بزنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تأکید کرد: این گردهمایی، فراتر از یک رویداد صرفاً گردشگری، فرصتی استثنایی برای معرفی پتانسیل‌های عظیم بوم‌گردی استان سمنان، تقویت برند این حوزه و فراهم آوردن زمینه‌های توسعه پایدار در مناطق مختلف استان خواهد بود و سمنان با میزبانی این رویداد، گامی بلند در جهت تبدیل شدن به قطب شناخته‌شده بوم‌گردی کشور برمی‌دارد.



