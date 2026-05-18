به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور گفت: برنامهریزی برای راهاندازی و تجهیز فروشگاهی تخصصی صنایع دستی در مجموعه «خانه تدین» در راستای ارتقای جایگاه صنایعدستی استان و ایجاد زمینهای نوین برای بازاریابی و معرفی آثار هنرمندان در حال اجرا است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با اشاره به هدف این طرح افزود: با راهاندازی این فروشگاه، فضایی مناسب برای نمایش و عرضه تولیدات هنرمندان صنایعدستی استان فراهم میشود تا آثار آنان در معرض دید گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گیرد و امکان فروش و معرفی گستردهتر محصولات مهیا شود.
او بیان کرد: در این فروشگاه، نام هنرمندان در کنار محصولات درج خواهد شد و زمینهای برای دریافت سفارشهای مستقیم نیز فراهم میشود که میتواند به توسعه بازار فروش صنایعدستی استان کمک کند.
سلطانیپور تأکید کرد: افزایش تنوع محصولات نمایشگاهی و تقویت چرخه اقتصادی صنایعدستی از دیگر اهداف راهاندازی این فروشگاه است و از تمامی هنرمندان استان دعوت میشود با ارائه نمونه آثار خود در این طرح مشارکت کنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هنرمندان متقاضی همکاری میتوانند برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۹۱۱۲۱۷۳۵۷۴ و ۰۹۱۲۳۳۱۹۶۵۱ تماس بگیرند.
