۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱

فراخوان جمع‌آوری آثار صنایع‌دستی برای تجهیز فروشگاه «خانه تدین» در سمنان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از هنرمندان صنایع.دستی استان دعوت کرد با ارائه نمونه آثار خود در راه‌اندازی فروشگاه تخصصی صنایع‌دستی در مجموعه «خانه تدین» مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور گفت: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و تجهیز فروشگاهی تخصصی صنایع دستی در مجموعه «خانه تدین» در راستای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان و ایجاد زمینه‌ای نوین برای بازاریابی و معرفی آثار هنرمندان در حال اجرا است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به هدف این طرح افزود: با راه‌اندازی این فروشگاه، فضایی مناسب برای نمایش و عرضه تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی استان فراهم می‌شود تا آثار آنان در معرض دید گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گیرد و امکان فروش و معرفی گسترده‌تر محصولات مهیا شود.

او بیان کرد: در این فروشگاه، نام هنرمندان در کنار محصولات درج خواهد شد و زمینه‌ای برای دریافت سفارش‌های مستقیم نیز فراهم می‌شود که می‌تواند به توسعه بازار فروش صنایع‌دستی استان کمک کند.

سلطانی‌پور تأکید کرد: افزایش تنوع محصولات نمایشگاهی و تقویت چرخه اقتصادی صنایع‌دستی از دیگر اهداف راه‌اندازی این فروشگاه است و از تمامی هنرمندان استان دعوت می‌شود با ارائه نمونه آثار خود در این طرح مشارکت کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هنرمندان متقاضی همکاری می‌توانند برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۹۱۱۲۱۷۳۵۷۴ و ۰۹۱۲۳۳۱۹۶۵۱ تماس بگیرند.

جواد طیبی
دبیر مریم قربانی‌نیا

