به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اینکه روستای قلعه‌بالا به‌عنوان دروازه طلایی پارک ملی توران شناخته می‌شود و سال‌هاست عنوان روستای دوستدار حیات‌وحش را دارد، مجموعه‌ای از مجسمه‌های دوبعدی با الهام از گونه‌های شاخص حیات‌وحش این پارک در مسیر گردشگری روستا طراحی، ساخته و بر روی دیوارها نصب شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این آثار هنری شامل نمادهایی از گونه‌های ارزشمند پارک ملی توران از جمله گورخر آسیایی، یوزپلنگ آسیایی، زاغ‌بور، کل و قوچ اوریال و جبیر است که با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش و ایجاد جذابیت بصری برای گردشگران اجرا شده‌اند.

او با اشاره به نقش این طرح در تقویت تجربه گردشگران در روستای قلعه‌بالا بیان کرد: قرارگیری این مجسمه‌ها در مسیر عبور گردشگران، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت و محیط‌زیست را جلب کرده و به یکی از جلوه‌های دیدنی جدید این روستای هدف گردشگری تبدیل شده است.

رضویان خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های طبیعی منطقه و گونه‌های ارزشمند پارک ملی توران، می‌تواند در توسعه گردشگری پایدار، افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان گردشگران و جامعه محلی نقش مؤثری ایفا کند.

