پویش مردمی کاشت گل در روستای هدف گردشگری قلعه بالا برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری پایدار و ارتقای سیمای محیطی روستای قلعه بالا، پویش مردمی کاشت گل با حضور پرشور ساکنان روستا، فعالان گردشگری، دوستداران محیط‌زیست و جمعی از گردشگران برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی شهرستان شاهرود افزود: در این برنامه، اهالی روستا با کاشت انواع گل‌های فصلی و زینتی در کوچه‌ها، محله‌ها و باغچه‌های کنار دیوارها، جلوه‌ای تازه و با طراوت به بافت روستا بخشیدند و گامی مؤثر در مسیر زیباسازی منظر عمومی این مقصد گردشگری برداشتند.

او با اشاره به برگزاری این پویش در کنار چنار کهن‌سال و شاخص روستای قلعه بالا تصریح کرد: انتخاب این محدوده به دلیل اهمیت تاریخی و طبیعی آن و نقش ویژه‌اش در هویت‌بخشی به روستا صورت گرفت و تلاش شد با ایجاد فضای سبز و گل‌آرایی محیط پیرامونی، زمینه ارتقای تجربه بصری گردشگران فراهم شود.

رضویان با اشاره به اینکه روستای تاریخی قلعه بالا در فاصله ۲۱ کیلومتری از شهر بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود واقع‌ شده است، بیان کرد: قلعه بالا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای واقع‌ شده و در ساخت خانه‌های آن از معماری پلکانی استفاده‌ شده است و قرار گرفتن منطقه حفاظت‌شده توران در جوار روستا، حفظ خانه‌ها و بافت تاریخی، فراوانی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و... این روستا را به یک مقصد گردشگری برای گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل کرده است.

