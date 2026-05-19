مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از آغاز و برنامه‌ریزی چند پروژه جدید در حوزه زیرساخت‌های درمانی و خدمات ترکیبی گردشگری سلامت خبر داد.

علیرضا تابش گفت: در شرکت دهکده ساحلی انزلی عملیات اجرایی دهکده سلامت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شده است.

او با تشریح این پروژه افزود: سلامتکده دهکده ساحلی بندر انزلی، پروژه‌ای چندکارکردی شامل خدمات سلامت، درمان، اقامت و پذیرایی است که پیش‌بینی می‌شود تا چهار ماه آینده به مرحله افتتاح برسد.

مدیرعامل هگتا همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد دهکده گردشگری سلامت در مجموعه آبادگران ایران در مشهد خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای نیز با استانداری اردبیل برای توسعه دهکده سلامت قینرجه نیر امضا شده است. این پروژه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت آب‌های معدنی درمانی منطقه و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، از سوی شرکت دهکده ساحلی انزلی در حال پیگیری است.

تابش به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اقامت گردشگران سلامت نیز اشاره کرد و افزود: گروه هتل‌های هما طی ماه‌های اخیر به‌صورت مستقیم پذیرای گردشگران سلامت از کشورهای عراق و کویت بوده است. برای نخستین‌بار نیز در این مجموعه، اتاق ویژه بیماران بین‌الملل ایجاد شده تا خدمات تخصصی اقامت، پذیرش و پشتیبانی درمانی به بیماران خارجی ارائه شود.

او همچنین از اجرای طرح «قطار گردشگری سلامت» با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی، آژانس تأمین و شرکت رجا خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین‌بار اجرا شد و با استقبال گسترده همراه بود. در این برنامه، خدماتی مانند ویزیت پزشکی، ماساژدرمانی و پذیرایی سلامت‌محور به مسافران ارائه شد.

مدیرعامل هگتا تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت طب سنتی و خدمات آرامش‌محور می‌تواند جذابیت بسته‌های گردشگری سلامت ایران را افزایش دهد.

