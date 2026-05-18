به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده گفت: در شبهایی که حضور مردم در میادین اصلی شهرها، به نمادی از مقاومت مردمان کشورمان بر علیه جبهه کفر و الحاد تبدیل شده است، برپایی میز خدمت بهانه خوبی برای ارتباط و پاسخگویی رو در رو با مردم و مواجه شدن بیواسطه با خواستهها و توقعات آنان به عنوان ولی نعمتان انقلاب است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات افزود: در اجتماع مردمی در قاین، میز خدمت با حضور روسای برخی ادارات از جمله میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ورزش و جوانان و مخابرات برگزار شد.
او گفت: در طلیعه روز جهانی موزهها و شروع هفته میراثفرهنگی، به اتفاق کارشناسان حوزهها در محل میدان امام خمینی قاین حضور پیدا کردیم و به سوالات و درخواستهای تعدادی از همشهریان پاسخ داده شد.
عباسزاده بیان کرد: در سالهای اخیر، میز خدمت به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحول اداری و بهبود ارتباط با اربابرجوع شناخته شده است. هدف اصلی میز خدمت، سادهسازی فرایندها، افزایش رضایت مراجعهکنندگان و ارتقای شفافیت است. حضور فرماندار و هیئت همراه برای عرض خدا قوت از نکات دیگر برگزاری میز شبانه خدمت بود.
انتهای پیام/
نظر شما